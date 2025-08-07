Ajax en Borussia Mönchengladbach akkoord over Itakura, transfersom bekend

Ajax en Borussia Mönchengladbach zijn het tot een akkoord gekomen over de transfer van , melden het Algemeen Dagblad en ESPN. Eerder op woensdag was er al sprake van een overeenkomst over de vaste transfersom, maar inmiddels is ook de bonusstructuur ingevuld.

Ajax wil de verdediging deze zomer versterken en is daarvoor uitgekomen bij Itakura. De Amsterdammers kregen in die transfer de nodige concurrentie, maar de verdediger wil graag naar de Johan Cruijff ArenA. Begin deze week kwam al naar buiten dat Ajax tot een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen was gekomen met de Japanner. Inmiddels is duidelijk dat er een contract voor vier seizoenen met een optie voor nog een jaar klaarligt voor Itakura.

Ook de onderhandelingen met Borussia Mönchengladbach gaan volgens Plettenberg de goede kant op. De journalist stelt dat Ajax en de Duitse nummer tien het eens zijn over de vaste transfersom. Naar verluidt gaan de Amsterdammers een bedrag van tien miljoen euro overmaken naar Duitsland.

Daarmee is de deal nog niet volledig afgerond, aangezien de Duitse middenmoter een lastige onderhandelingspartner blijkt te zijn. Op dit moment wordt de invulling van de bonussen nog besproken. De verwachting is dat deze tussen de één en drie miljoen euro komen te liggen, waardoor de totale transfersom inclusief bonussen tussen de elf en dertien miljoen euro zal zijn.

Ajax en Mönchengladbach helemaal akkoord

Update 7 augustus 12.55 uur - Ajax en Borussia Mönchengladbach zijn inmiddels helemaal akkoord over de transfer van Ko Itakura, zo melden het Algemeen Dagblad en ESPN. De Amsterdammers betalen zoals gezegd een vaste transfersom van tien miljoen euro, die middels bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen.