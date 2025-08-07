Ajax en Borussia Mönchengladbach akkoord over Itakura, transfersom bekend

Ajax en Borussia Mönchengladbach zijn het tot een akkoord gekomen over de transfer van Ko Itakura, melden het Algemeen Dagblad en ESPN. Eerder op woensdag was er al sprake van een overeenkomst over de vaste transfersom, maar inmiddels is ook de bonusstructuur ingevuld.
Ajax wil de verdediging deze zomer versterken en is daarvoor uitgekomen bij Itakura. De Amsterdammers kregen in die transfer de nodige concurrentie, maar de verdediger wil graag naar de Johan Cruijff ArenA. Begin deze week kwam al naar buiten dat Ajax tot een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen was gekomen met de Japanner. Inmiddels is duidelijk dat er een contract voor vier seizoenen met een optie voor nog een jaar klaarligt voor Itakura.
Ook de onderhandelingen met Borussia Mönchengladbach gaan volgens Plettenberg de goede kant op. De journalist stelt dat Ajax en de Duitse nummer tien het eens zijn over de vaste transfersom. Naar verluidt gaan de Amsterdammers een bedrag van tien miljoen euro overmaken naar Duitsland.
Daarmee is de deal nog niet volledig afgerond, aangezien de Duitse middenmoter een lastige onderhandelingspartner blijkt te zijn. Op dit moment wordt de invulling van de bonussen nog besproken. De verwachting is dat deze tussen de één en drie miljoen euro komen te liggen, waardoor de totale transfersom inclusief bonussen tussen de elf en dertien miljoen euro zal zijn.
Update 7 augustus 12.55 uur - Ajax en Borussia Mönchengladbach zijn inmiddels helemaal akkoord over de transfer van Ko Itakura, zo melden het Algemeen Dagblad en ESPN. De Amsterdammers betalen zoals gezegd een vaste transfersom van tien miljoen euro, die middels bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen.
Ik denk wel een aanwinst. En dan heb je een ervaren verdediger en kan je dus een andere verdediger opleiden of zelfvertrouwen geven.
@Mike Wat nu met Sutalo? Mag hopen dat die al verkocht is en de deal alleen nog wacht op de keuring zodra hij fit is.
Eens Ruud. Ik denk dat het beter is om een linksbenige CV aan te trekken, Baas kan het hele seizoen ook niet alleen aan gelet op zijn recente blessure. Sutalo en daarachter Bouwman is op dit moment voldoende. Daarnaast ook nog een controleur en/of nieuwe spits. Dat is allemaal wishful thinking denk ik.
@ERIMIR Klopt helemaal. Ik snap niet waarom de prioriteit van Ajax op deze positie ligt en met zoveel geld. Contract zou 4 jaar met optie worden, dan is de afschrijving al meer dan 2,5 miljoen per jaar want ieen speler van ruim 30 kun je straks alleen voor een dumpprijs verkopen.
Er was eens een feijenoorder hier die wel wist waar die heen ging 12deman Kameraden, hoeveel Japanners speler er bij Ajax? Hoeveel bij Feyenoord? Wie heeft de dikste knip?maar die heeft wel meer babbels hier
Goede aankoop, Als je aanvallend voetbal wilt spelen heb je niets aan Sutalo, die kan niet op 30-40 meter verdedigen, mist ook snelheid. Viel hierdoor eerste jaar gigantisch door de mand. Sutalo is weer geblesseerd. Te hopen dat Baas snel weer wedstrijdfit is, lag er ook bijna een half jaar uit.
waarom altijd die negatieve houding. Komt het omdat ajax feijenoord afgetroeft heeft, dat Itakura heeft gezegd dat feijenoord nooit een optie was. Net overigens als Gasiorowski die bij PSV tekende en ook aangaf dat feijenoord nooit een optie was. Dat feijenoord uiteindelijk via een paniekaankoop de 10e keus ofzo heeft vastgelegd?
Ik ben ook een Feyenoorder. Niet iedereen gelijk stellen. In dit geval vindt POAH hem te duur (en geeft hij een steek onder water). Ik deed dat niet. Moet ik dan ook nu voortaan reageren op jouw opmerkingen alsof elke fan van Ajax zo denkt? Laten we het vriendelijk houden. Feyenoord wilde hem ook, maar kon een andere verdediger eerder vastleggen die beter aan het profiel van Feyenoord voldeed. Dus ik betwijfel of het een kwaliteit probleem was van deze speler of dat Feyenoord op andere posities spelers nodig heeft. Niks paniekaankoop.
Goed dat, net als bij Akporn, de wens van de speler wordt gerealiseerd. Heb begrepen dat in dit geval de speler niet onder intense druk is gezet. Zat er trouwens niet ver vandaar met mijn veronderstelling 11 miljoen (met of zonder bonussen)
