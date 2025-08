Ajax zet belangrijke stap voor komst Itakura

Ajax heeft een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen bereikt met , zo weet De Telegraaf. De Japanner moet een contract voor vijf seizoenen of vier seizoenen met een optie voor nog een jaar gaan tekenen. De Amsterdammers hebben echter nog geen akkoord bereikt met Borussia Mönchengladbach.

Zowel Ajax als Feyenoord maken momenteel jacht op de komst van Itakura. De Amsterdammers hadden zich al eerder voor de verdediger gemeld en afgelopen weekend kwam daar met Feyenoord dus een concurrent bij. Waar de Rotterdammers een hoger bod neerlegden bij Mönchengladbach, was Ajax al verder in de persoonlijke gesprekken met Itakura, die graag Champions League zou willen spelen.

Inmiddels is Ajax op hoofdlijnen tot een persoonlijk akkoord gekomen met de Japanner. Het salaris van Itakura vormt voor de nummer twee van Nederland geen enkel probleem. De bedoeling is dat hij een contract voor vijf seizoenen gaat tekenen in de hoofdstad. Ook een contract voor vier seizoenen met een optie voor nog een jaar behoort tot de mogelijkheden.

Dat Ajax tot een akkoord is gekomen met Itakura zelf, betekent nog niet dat hij ook daadwerkelijk naar Amsterdam zal komen. Alex Kroes zal daarvoor eerst een overeenstemming moeten bereiken met Mönchengladbach, waar de verdediger nog een contract voor een seizoen heeft. Een akkoord over de transfersom is vooralsnog niet bereikt.