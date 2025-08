Hato deelt na vertrek bij Ajax emotionele afscheidsvideo

vertrekt definitief bij Ajax. De jonge verdediger maakt de overstap naar Chelsea en deelt vervolgens een emotionele afscheidsvideo.

Enkele minuten nadat Chelsea en Ajax de transfer hebben bevestigd, komt Hato met een afscheidsvideo op Instagram. In een vide zien we mooie momenten van de verdediger in een Ajax-shirt, quotes van hemzelf en mensen om hem heen, waarbij een emotioneel muziekje te horen is.

Als bijschrift schrijft Hato: "Ajacieden,

Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden, want Ajax is mijn thuis. Vanaf het moment dat ik als jonge jongen bij de club kwam, heb ik ervan gedroomd om in de Johan Cruijff ArenA te spelen. Dankzij jullie steun en het vertrouwen van iedereen binnen de club is die droom werkelijkheid geworden.

Na 7 prachtige jaren is het nu tijd om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten. Dit was geen makkelijke beslissing, want Ajax heeft me gevormd als voetballer én als mens. Ik wil iedereen bedanken: mijn trainers, ploeggenoten, de mensen achter de schermen en natuurlijk de supporters die ons altijd door dik en dun hebben gesteund.

Ajax zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en zal altijd een Ajacied blijven, waar ik ook ben.

Bedankt Amsterdam, voor altijd thuis ❌❌❌"