De Boer steekt veelbekritiseerde Ajacied hart onder de riem: 'Doet weer bijna niks fout'

Ronald de Boer is nog altijd zeer gecharmeerd van . Veel fans van Ajax vinden dat dat de middenvelder geen basisplaats meer hoort te krijgen, maar de analist van Ziggo Sport weet dat je op Klaassen kunt bouwen.

Ajax speelde zondag met 2-2 gelijk tegen AS Monaco in de eigen Johan Cruijff ArenA. Het duel zal nieuwe trainer John Heitinga nog wel wat kopzorgen hebben bezorgd, weet ook De Boer. "Ik weet zeker dat hij (Heitinga, red.) nog steeds zoekende is", stelt de analist bij Ziggo Sport. "Wie is de nummer een-spits? Wie is de nummer zes? Mokio vandaag... Het is een groot talent, ik ben helemaal gek van hem, maar vandaag..."

Niet veel later wil De Boer nog even een andere middenvelder eruit lichten. "Davy is slim hoor. Die doet bijna niks fout. Echt complimenten hoe Davy vandaag weer speelde." Als Klaassen daarna naast hem komt staan, gaat de lofzang verder. "Davy was weer ouderwets. Elke bal simpel, op het juiste moment, met de juiste snelheid. Je speelde weer goed."

Klaassen ziet zelf weinig verschillen tussen de oude versie van zichzelf en de huidige. "Ik ben ietsje ouder, maar voor de rest gewoon hetzelfde. Ik voel me nog steeds net zo fit als tien jaar geleden."

Na het interview doet De Boer nog wat uitspraken over de nummer zes-positie bij Ajax. "Als ik vandaag Mokio zie, zet ik Klaassen op zes. Als enige zes kan dat ook." De Boer zag aan het eind van vorig seizoen ook een heel goede Klaassen aan het werk. "Ondanks dat Ajax een vrije val had, was hij een van de verschilmakers in positieve zin."