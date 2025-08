'Plottwist bij Ajax: vertrek Akpom naar Birmingham City plotseling onzeker'

De overstap van van Ajax naar Birmingham City is plotseling 'onzeker', zo meldt clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International. Middlesbrough onderneemt namelijk een poging om de deal op het laatste moment te kapen.

Eerder op de zondag werd duidelijk dat Ajax en Birmingham City een akkoord zouden hebben bereikt over de overstap van Akpom. De aanvaller zou in eerste instantie op huurbasis naar de Championship-club verkassen, waarbij een verplichte koopoptie zou zijn overeengekomen die echter enkel in zou gaan als de club zou promoveren naar de Premier League.

Inmiddels is het echter 'onzeker' dat Akpom naar de tweede club van Birmingham verkast, zo meldt Van Duijn op X. "Middlesbrough probeert de boel te kapen. Club heeft zich nu ook gemeld bij Ajax, dus ineens onzeker of het Birmingham gaat worden", aldus de journalist. Akpom kwam tussen 2020 en 2023 al uit voor Boro, dat de aanvaller tussentijds nog wel verhuurde aan PAOK Saloniki. In het seizoen 2022/23 kroonde hij zich namens de club tot topscorer van de Championship, met maar liefst 28 goals in 38 duels.

Sven Mislintat sloeg in de beruchte transferzomer van 2023 toe en haalde Akpom voor ruim twaalf miljoen euro naar Ajax. Sindsdien speelde de Engelsman 68 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 34 goals en vier assists. De tweede helft van het voorbije seizoen bracht hij op huurbasis door bij het Franse LOSC Lille. Deze zomer mag Akpom, die met zijn forse salaris flink op het budget drukt, uitzien naar een nieuwe werkgever.