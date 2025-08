Sam van Royen onthult grote Ajax-primeur: 'Hij wil graag weg, heeft hij al aangegeven'

Ziggo Sport-presentator Sam van Royen heeft in de wandelgangen opgevangen dat wil vertrekken bij Ajax, zo stelt hij in de voorbeschouwing van het oefenduel tussen de Amsterdammers en AS Monaco.

“Ik heb een vermoeden dat hij weg wil”, begint de presentator tegenover analist Frank de Boer. “Ik heb gehoord in de wandelgangen dat Brobbey graag weg zou willen. Ajax zag het als een soort ‘oppoetsproject’. Die dachten: ‘Vier doelpunten in het vorige seizoen, daar gaan we mee aan de slag zodat hij weer gaat scoren’. Maar Brobbey heeft vanaf het begin aangegeven dat hij er vandoor wilt”, is Van Royen vervolgens duidelijk.

“Como is uiteindelijk gekomen, maar dat is niet doorgegaan”, weet de presentator van Ziggo. De Boer deelt ook zijn mening: “Bij Ajax maakt hij zeker kans om gewoon basisspeler te worden. Ik denk dat Brobbey het wel in zich heeft om eerste spits te worden. Maar als hij weg wil, en zijn hoofd staat daarnaar, denk ik dat hij voor tachtig procent ergens anders zit.”

Brobbey begint zondagmiddag op de bank bij het duel tegen Monaco. De spits moet Wout Weghorst voor zich dulden in de pikorde.