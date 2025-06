Brobbey krijgt onverwachte steun: ‘Buitencategorie, allerbeste in de Eredivisie’

was afgelopen seizoen erg ongelukkig voor de goal bij Ajax. De spits wist het net amper te vinden, maar was met zijn kracht toch belangrijk voor de ploeg van Francesco Farioli. Meerdere verdedigers die afgelopen seizoen tegenover Brobbey stonden noemen hem op dat gebied zelfs de beste van de competitie.

Brobbey beleefde een seizoen om te vergeten met Ajax. Niet alleen gaf zijn ploeg in de slotfase van de competitie een zo goed als zekere landstitel uit handen, maar ook persoonlijk liep het niet bij de spits. In 44 duels in alle competities scoorde hij slechts zeven keer, waarvan vier in de Eredivisie. Toch bleef Farioli Brobbey de voorkeur geven boven Wout Weghorst.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord gaat strijd aan met Ajax voor opvolger Hartman

Dat heeft alles te maken met zijn fysiek. “In de Eredivisie zijn wel meer sterke jongens”, geeft Fortuna Sittard-verdediger Syb van Ottele aan bij Voetbal International. “De ene gebruikt zijn lichaam beter dan de ander, maar Brobbey is wel de sterkste spits van allemaal, ja.” Daar sluit Mike Eerdhuijzen, die deze zomer van Sparta naar FC Utrecht gaat, zich bij aan. “Iedereen kan op de tv al zien dat hij enorm sterk is, maar dat maakt hij ook waar als je tegenover hem staat. Qua fysiek is hij echt wel van de buitencategorie in de Eredivisie.”

LEES OOK: ‘Ajax wil deal voor Moro deze week sluiten; hoogte volgend bod bekend’

Ook Nikolai Hopland stond afgelopen seizoen tegenover de beresterke spits van Ajax. De Noor van sc Heerenveen was fysieke kracht gewend in zijn thuisland. “Maar er zit toch wel een verschil tussen de spitsen daar en Brobbey”, geeft de verdediger aan. “In Noorwegen zijn het meer grote jongens, die vooral heel erg sterk zijn in de lucht”, begint hij zijn verklaring. “Brobbey is juist heel sterk in de duels op de grond. Hij is geen hele grote speler, maar als hij wordt aangespeeld, is het ontzettend moeilijk om nog bij de bal te komen. Met zijn rug naar het doel is hij gewoon de allerbeste van de competitie.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗