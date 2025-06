Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Ajax niet de openingswedstrijd van het aankomende Eredivisie-seizoen heeft gekregen. Dat laat hij weten in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. In plaats daarvan is Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles de opener.

Op vrijdag 8 augustus om 20.00 uur gaat het Eredivisie-seizoen 2025/2026 van start met de wedstrijd tussen Fortuna en Go Ahead. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde conceptspeelschema. In dezelfde eerste speelronde neemt PSV het op tegen Sparta Rotterdam en speelt Feyenoord tegen NAC Breda.

“Ajax heeft de makkelijkste seizoensstart die je maar kan wensen”, zegt Driessen in de podcast. “De KNVB is natuurlijk ook ongelooflijk dom om bijvoorbeeld Ajax - Telstar niet als seizoensopening neer te zetten. Dat doen ze in Engeland wel, de kampioen opent het seizoen. Dan zit je gelijk vol in het seizoen.”

Driessen lijkt even te zijn vergeten dat PSV landskampioen werd, maar benadrukt zijn punt wel: “Waar openen wij mee? Met Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles. Je moet natuurlijk met Ajax - Telstar beginnen, niet met zo’n wedstrijd waar helemaal niemand naar uit zit te kijken.”

