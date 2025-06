Dit is wanneer PSV, Ajax en Feyenoord tegen elkaar spelen in de Eredivisie

De KNVB heeft woensdagochtend het volledige conceptprogramma voor het aankomende Eredivisieseizoen bekendgemaakt. Daarmee is direct duidelijk wanneer de onderlinge duels tussen PSV, Ajax en Feyenoord op de planning staan.

Nadat de KNVB dinsdagavond al bekendmaakte hoe de openingsronde van de Eredivisie eruit komt te zien, heeft de bond inmiddels het programma voor de hele competitie bekendgemaakt. Daardoor weten we ook wanneer de wedstrijden tussen Ajax, Feyenoord en PSV op het programma staan. De eerste kraker tussen de traditionele top drie wordt op zondag 21 september om 14.30 uur afgewerkt, wanneer Ajax in speelronde zes op bezoek gaat bij landskampioen PSV.

Ook in de tweede topwedstrijd van het seizoen zal PSV in actie komen. In speelronde tien, op zondag 26 oktober om 14.30 uur, reist PSV af naar De Kuip voor een directe ontmoeting met Feyenoord. De eerste Klassieker van het seizoen staat in speelronde zestien op het programma. In het weekend van 12 tot en met 14 december nemen Ajax en Feyenoord het in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op. De KNVB heeft vanaf speelronde dertien nog geen beslissing genomen over de specifieke speeldata en -tijden.

Tweede seizoenshelft

De eerste topwedstrijd van 2026 wordt weer in Eindhoven gespeeld, waar Feyenoord in het weekend van 30 januari tot en met 1 februari op bezoek gaat bij PSV. Eind maart, in het weekend van 20 tot en met 22 maart, komt Ajax in speelronde 29 op bezoek in De Kuip voor de tweede Klassieker van het seizoen. De laatste ontmoeting tussen ploegen uit de top drie staat in het weekend van 2 en 3 mei op het programma. In speelronde 32 ontvangt Ajax PSV in de Johan Cruijff Arena.

Het volledige conceptprogramma voor het aanstaande Eredivisieseizoen is hier te vinden.

