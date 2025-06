‘Ten Hag wil PSV’er ophalen in Eindhoven’

De nieuwe club van zou best wel eens Bayer Leverkusen kunnen worden. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt namelijk dat de naam van die club ‘gefluisterd wordt in het zaakwaarnemerscircuit’.

De carrière van Bakayoko is het afgelopen jaar in een dip terecht gekomen. De Belg werd in voorgaande jaren in verband gebracht met clubs die grote bedragen wilden bieden voor zijn diensten, zoals Paris Saint-Germain, Al-Hilal en Brentford. Dit jaar belandde de rechtsbuiten op een zijspoor bij PSV, mede dankzij de revelatie die Ivan Perisic heet.

Volgens Elfrink wil PSV Bakayoko graag deze zomer verkopen, vanwege de korte periode dat zijn contract nog loopt. Anders is er de kans dat hij volgende zomer transfervrij wegloopt. “PSV zal zich door het eenjarige contract ongetwijfeld tevreden stellen met een ruime 20 miljoen euro”, schrijft de journalist.

Elfrink meldt dat er in het zaakwaarnemerscircuit gefluisterd wordt dat het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag een mogelijke bestemming is voor Bakayoko. Zaakwaarnemer Gerard Witters wil op dat gerucht niet reageren, laat Elfrink daarbij weten. De clubwatcher benadrukt dat Leverkusen een club is waar de 22-jarige aanvaller ‘warm van zou kunnen worden’, omdat hij daar – in tegenstelling tot Bournemouth, waar hij de afgelopen week aan werd gelinkt – mee kan doen om de prijzen.

