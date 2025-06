'Bournemouth heeft 24 miljoen euro over voor PSV'er'

AFC Bournemouth heeft volgens de Daily Mail interesse in . De werkgever van onder meer Justin Kluivert zou inmiddels navraag hebben gedaan naar de 22-jarige Belg en bereid zijn om PSV een bedrag van 20 miljoen pond (omgerekend 24 miljoen euro) te betalen.

Bakayoko heeft niet het beste seizoen uit zijn carrière achter de rug. De achttienvoudig Belgisch international had mede dankzij de aanwezigheid van routinier Ivan Perisic lang niet altijd een basisplaats bij PSV. Zo mocht Bakayoko in de Eredivisie slechts de helft (zeventien) van alle wedstrijden starten. Volgens de Daily Mail weerhoudt dat Bournemouth er echter niet van om een flink bedrag voor de Belg af te tikken.

Bournemouth eindigde afgelopen seizoen knap als nummer negen van de Premier League, nadat de club een tijdlang zelfs meedeed om de Champions League-plaatsen. Met Dean Huijsen (naar Real Madrid) raakt manager Andoni Iraola deze zomer sowieso een belangrijke kracht kwijt, daarnaast zou Champions League-winnaar Paris Saint-Germain interesse hebben in zijn collega-verdediger Ilya Zabarnyi.

The Cherries willen echter doorpakken en zijn volgens de tabloid vastbesloten het elftal deze zomer te versterken. Bakayoko is een van de beoogde aanwinsten. Bournemouth zou reeds navraag hebben gedaan en is 'bereid een aanbod van rond de 20 miljoen pond te doen om zich van zijn diensten te verzekeren', zo valt te lezen. Het contract van Bakayoko bij PSV loopt nog door tot medio 2026, waardoor de Eindhovenaren genegen zouden moeten zijn mee te werken aan een zomers vertrek om te voorkomen dat de buitenspeler over een jaar gratis de deur uitloopt.

