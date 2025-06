Volop interesse voor Noa Lang: PSV geeft zaakwaarnemer Ali Dursun richtprijs mee

Het is niet de vraag of PSV deze zomer gaat verlaten, maar wanneer. Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat er 'veel beweging' is rondom de buitenspeler, die zich mag verheugen op de interesse van onder meer Napoli en Olympique Marseille. Zijn zaakwaarnemer heeft een in ieder geval een duidelijke richtprijs meegekregen: PSV verlangt minimaal dertig miljoen euro.

Lang kwam in de zomer van 2023 naar PSV en kon in zijn eerste seizoen nauwelijks zijn stempel drukken door hardnekkige blessures. Afgelopen seizoen kon de excentrieke linksbuiten dan wel zijn waarde voor PSV bewijzen. Met veertien doelpunten en twaalf assists had de Oranje-international een zeer belangrijke bijdrage aan het prolongeren van de titel van PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV spot geschikte opvolger van Boscagli in Amerikaanse MLS

Bij PSV heeft Lang nog een contract tot medio 2028, maar het lijkt erop dat de wegen van beide partijen komende zomer zullen scheiden. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft op X dat er 'veel beweging' rond Lang is.

LEES OOK: PSV maakt jacht op nog een Senegalese verdediger

Afgelopen winter trok Napoli al nadrukkelijk aan Lang, maar PSV was halverwege het seizoen niet geïnteresseerd om de smaakmaker te laten gaan. Nog altijd heeft de kampioen van Italië wel oren naar de 25-jarige rechtspoot. Wel heeft de Italiaanse topclub daarbij concurrentie gekregen van Olympique Marseille. Elfrink schetst dat het daar niet bij is gebleven. Er zijn meerdere clubs die informeren naar de diensten van Lang.

PSV wil minimaal dertig miljoen euro voor Lang

Volgens de journalist hoeft een verkoop van Lang 'geen eeuwen te duren'. Momenteel bereidt hij zich met het Nederlands elftal voor op de WK-kwalificatieduels met Finland (7 juni) en Malta (10 juni). De verwachting is dat na deze interlands de transfer van Lang in een stroomversnelling gaat komen. PSV verlangt naar verluidt zo'n dertig miljoen euro voor de buitenspeler. Dat is dan ook de richtprijs die de club heeft meegegeven aan zaakwaarnemer Ali Dursun.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Opvolger Noa Lang getipt: 'Perfecte aanwinst voor PSV’ 🔗

👉 'Hoe denken de Marokkaanse spelers van PSV over deze transfer?' 🔗

👉 PSV-fan Anthony (61) ernstig mishandeld: 'Getwijfeld of ik dit zou delen' 🔗

👉 PSV-kampioen duikt kort na huldiging op bij AZ - sc Heerenveen 🔗

👉 Read ziet 'wereldtopper' bij PSV en plaatst hem op zelfde hoogte als Leão 🔗