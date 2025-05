Read ziet 'wereldtopper' in Eredivisie en plaatst hem op zelfde hoogte als Leão

vindt de moeilijkste tegenstander waar hij ooit tegen heeft gespeeld, zo vertelt hij in de podcast Matchday van Broederliefde. De verdediger van Feyenoord wil echter ook uitlichten, die volgens hem eveneens heel lastig te bespelen is.

Read beleefde in het voorbije seizoen zijn absolute doorbraak bij Feyenoord, waar hij zich ontwikkelde tot onbetwiste eerste keuze op de rechtsbackpositie. Deze week was hij te gast in de podcast van Broederliefde, waar hij de vraag kreeg wie de beste aanvaller is waar hij ooit mee te maken heeft gehad. “Ik zeg eerlijk, Leão was gek”, antwoordt de verdediger direct. Read stond in twee van zijn drie Champions League-wedstrijden tegenover de Portugees, in de duels met AC Milan in de tussenronde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord geeft voorbereiding vorm: Duitse opponent naar De Kuip voor Openingswedstrijd

De gastheren verzekeren Read ervan dat hij zich goed staande heeft gehouden in de duels met Leão, een compliment wat hij accepteert. “Hij is snel, sterk, hij is bijna twee meter (1,88 meter, red.) of zo”, noemt de rechtsback de kwaliteiten van de Portugees. Wel vindt hij Leão vrij voorspelbaar. “Je weet wel een beetje wat hij gaat doen. Hij is veel aan het rennen, maar je kunt hem niet houden.” Ook zijn kracht maakt de aanvaller van AC Milan lastig te bespelen. “Hij zet zijn arm neer en je komt er gewoon niet meer bij. Alsof je tegen een muur aanrent.”

LEES OOK: Feyenoord-speler glashelder: 'Mijn intentie is om hier te blijven'

Naast Leão wil Read met Lang ook nog een speler van een concurrent uitlichten. “Noa Lang is ook lastig man”, stelt de Feyenoord-verdediger, die vervolgens geen tijd krijgt om uit te leggen wat Lang moeilijk te bespelen maakt. De twee stonden onlangs nog tegenover elkaar, toen PSV op bezoek kwam in De Kuip (2-3). Daarin wist Lang het duel te beslissen met twee treffers en kreeg Read in de slotfase een rode kaart voor een overtreding op zijn directe tegenstander. Deze kaart werd later door de tuchtcommissie geseponeerd.

Noa Lang is 'wereldtop'

Later in de uitzending krijgt Read alsnog de vraag hoe het is om tegen Lang te spelen. "Hij is gewoon wereldtop, laten we eerlijk zijn. Hij heeft het gewoon weer laten zien, hij heeft twee keer gescoord tegen ons", haalt de verdediger de ontmoeting in De Kuip aan. Daarbij kreeg Lang het flink aan de stok met Het Legioen. "Ze gingen hem helemaal uitschelden, volgens mij zelfs zijn moeder. Maar hij laat het nog steeds lukken, ik heb wel respect daarvoor."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel' 🔗