Feyenoord geeft voorbereiding vorm: Duitse opponent naar De Kuip voor Openingswedstrijd

Feyenoord heeft het voorlopige programma van de voorbereiding op het komende seizoen bekendgemaakt. Voor de Rotterdamse club staan onder meer een oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg en het Belgische Union Sint-Gillis te wachten. Daarnaast gaat Feyenoord van 21 juli tot en met 26 juli op trainingskamp in Duitsland.

Afgelopen seizoen eindigde Feyenoord als derde in de Eredivisie, waarmee het de voorronde van de Champions League ingaat. De Rotterdammers stromen in de derde voorronde in, waarin het mogelijk uit kan komen tegen OGC Nice of Fenerbahçe. De wedstrijden in de derde kwalificatieronde voor het miljardenbal worden afgewerkt op 5 of 6 augustus en 12 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Het klaarstomen voor de voorronde van de Champions League begint voor de mannen van trainer Robin van Persie eind juni. Op maandag 30 juni werkt Feyenoord de eerste groepstraining van het seizoen af, waarna die zaterdag daarop de eerste oefenwedstrijd wordt afgewerkt. Die middag is de ploeg van Van Persie te gast bij SC Cambuur om het nieuwe Kooi Stadion officieel te openen.

De oefencampagne krijgt daarna een vervolg met twee thuiswedstrijden: op zaterdag 12 juli neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen Union Sint-Gillis en op zaterdag 19 juli treft het KAA Gent op Varkenoord. Daarnaast gaan de Rotterdammers deze zomer op trainingskamp en wel in Duitsland. De selectie zal daar van 21 jul tot en met 26 juli verblijven. Het is ook de bedoeling dat er minimaal één oefenwedstrijd gespeeld zal worden.

Open Dag Feyenoord

Daags voordat Feyenoord op trainingskamp in het zuiden van Duitsland gaat (zondag 20 juli), vindt het Feyenoord Festival, beter bekend als de Open Dag, plaats in De Kuip. De oefencampagne wordt zoals gebruikelijk afgesloten met de traditionele openingswedstrijd in De Kuip. Op zaterdag 2 augustus om 16.30 uur ontvangen Van Persie en de zijnen het Duitse VfL Wolfsburg in eigen huis.

Het voorlopige oefenprogramma van Feyenoord

Zaterdag 5 juli, 15.00 uur, SC Cambuur - Feyenoord

Zaterdag 12 juli, 14.00 uur: Feyenoord - Union Sint-Gillis (De Kuip)

Zaterdag 19 juli, 13.00 uur: Feyenoord - KAA Gent (Varkenoord)

Maandag 21 juli - zaterdag 26 juli: trainingskamp Duitsland + oefenwedstrijd

Zaterdag 2 augustus, 16.30 uur: Feyenoord - VfL Wolfsburg (De Kuip)

