'Feyenoord-vertrek steeds dichterbij: zaakwaarnemers zijn in onderhandeling'

De kans wordt groter en groter dat deze zomer de Feyenoord-deur achter zich dichttrekt. De linksbuiten wordt veelvuldig gelinkt aan Napoli en volgens Il Mattino gaan zijn zaakwaarnemers binnenkort naar Italië om daar om zijn transfer te onderhandelen.

Paixão is de laatste weken echt op stoom. Na het dolspelen van Kyle Walker in de Champions League (Milan-thuis, 1-0, red.), heeft hij de lijn doorgetrokken in de Eredivisie. In zijn laatste tien competitieduels scoorde hij tien keer en gaf hij vijf assists. In de Champions League was hij zeven keer bij een doelpunt betrokken en dat is in het buitenland opgevallen. Meerdere clubs zijn geïnteresseerd, maar de naam Napoli valt bijzonder vaak. De Italiaanse club verkocht afgelopen winter Khvicha Kvaratskhelia aan Paris Saint-Germain en speelt momenteel eigenlijk zonder linksbuiten.

Volgens de Italiaanse krant Il Mattino reist het management van Paixão binnenkort af naar Napoli. Daar zal er gesproken worden met de clubleiding over een eventuele transfer. Naar verluidt wil Feyenoord dertig miljoen euro voor de Braziliaan, het is alleen nog onduidelijk hoe Napoli daarin staat. De club staat momenteel op de eerste plek in de Serie A en kan de landstitel gaan pakken. Als dat gebeurt, lijken er genoeg financiële middelen voorhanden om een speler als Paixão binnen te halen.

De linksbuiten is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdam en daarin heeft hij een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. In zijn eerste seizoen scoorde hij zeven maal en gaf hij vijf assists, een seizoen later waren dat negen doelpunten en vier assists. Dit seizoen staat de teller al op zestien doelpunten en veertien assists, met nog twee wedstrijden te spelen.

