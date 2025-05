Te Kloese zegt keihard 'nee' tegen bod van 16 miljoen euro op gewilde Feyenoord-speler

is niet te koop. Dat zegt Feyenoord-directeur Dennis te Kloese tegenover het Algemeen Dagblad. De twintigjarige middenvelder wordt al tijden gelinkt aan het Engelse Brentford, maar de Rotterdamse club wil hem niet laten gaan.

Milambo kende dit seizoen zijn doorbraak in het eerste van Feyenoord. Wanneer hij fit was, kon het talent meestal rekenen op een basisplaats. Daarin wist hij enkele keren grote indruk te maken. Met name op bezoek bij Benfica in de Champions League (1-3) speelde hij uitstekend en wist hij twee doelpunten te maken. De ontwikkeling van de middenvelder is ook in het buitenland opgevallen.

Brentford zou volgen diverse media zeer concreet zijn voor Milambo. Het product van Varkenoord zou vorige week op zijn vrije dag zelfs al een bezoek hebben gebracht aan The Bees, om daar de de 'puntjes op de i' te zetten. De middenvelder zou persoonlijk al rond zijn met de Premier League-club, alleen aan de voorwaarden van Feyenoord moest nog worden voldaan.

Tot een transfer van Milambo zal het echter niet komen. "Milambo is niet te koop", is Te Kloese stellig in gesprek met het Algemeen Dagblad. De directeur van Feyenoord heeft bovendien een glasheldere boodschap voor Engelse club. "Wij gaan niet ons grootste talent voor zestien miljoen weggeven."

Van Persie wil Milambo behouden

Trainer Robin van Persie heeft al laten weten dat hij Milambo niet kwijt wil. "Als je het puur aan mij vraagt, dan wil ik graag dat Milambo blijft", aldus de oefenmeester van Feyenoord op de persconferentie. "Alleen weet ik ook hoe het werkt: dat hangt van de club en van hemzelf af. Ik weet persoonlijk niet hoe hij erin zit. Ik heb hem bewust de afgelopen dagen eventjes met rust gelaten, we gaan zien hoe het verder gaat."

