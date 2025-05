Feyenoord schrikt van hoge transfersom en zet streep door tweede zomeraanwinst

Feyenoord leek zich na de komst van Sem Steijn ook te gaan versterken met , maar de Japanse verdediger zal deze zomer niet de overstap gaan maken naar De Kuip. Dat meldt clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International dinsdagmiddag althans. Watanabe stond bovenaan het Rotterdamse verlanglijstje om de verdediging te versterken en de onderhandelingen met zijn huidige werkgever KAA Gent waren al in volle gang, maar de Belgen vragen naar verluidt een te hoge transfersom voor de 28-jarige centrumverdediger.

De blik van Feyenoord is al even gericht op het nieuwe seizoen. De Rotterdammers hopen na de zomer weer een serieuze rol van betekenis te kunnen spelen in de titelstrijd in de Eredivisie én natuurlijk succesvol voor de dag te komen in Europa. Ze zullen zich - mochten ze de derde plaats vasthouden - via de voorrondes moeten zien te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League, waardoor het van groot belang is om de selectie bijtijds op orde te hebben. Feyenoord ziet mogelijk een groot aantal sterkhouders vertrekken. Zo worden Gernot Trauner, Dávid Hancko en Igor Paixão allemaal in verband gebracht met een vertrek uit De Kuip.

Voor het hart van de verdediging, waar met Trauner en Hancko mogelijk twee belangrijke krachten zullen vertrekken, had Feyenoord Watanabe in het vizier. De 28-jarige Japanner maakt indruk bij KAA Gent en de Rotterdammers waren naar verluidt bereid diep in de buidel te tasten voor zijn komst. Volgens De Telegraaf lag de vraagprijs van KAA Gent net onder de tien miljoen euro. Hoewel Watanabe al 28 is en dus weinig restwaarde heeft, maakte Feyenoord, volgens Krabbendam, al ‘een tijd heel serieus werk van de Japanner en waren de onderhandelingen met Gent in volle gang’. Dat schreef hij begin deze maand. “Dat Feyenoord toch doorzet heeft te maken met het feit dat de Belgen wat in prijs zijn gezakt, maar óók met wat er komende zomer staat te gebeuren in De Kuip”, doelde de clubwatcher op de mogelijke exit van Hancko en Trauner.

Maar Watanabe zal deze zomer dus tóch niet naar Feyenoord komen. Volgens Krabbendam heeft de huidige nummer drie van de Eredivisie de stekker uit de onderhandelingen met KAA Gent getrokken. “Feyenoord gaat verder kijken. KAA Gent vraagt te veel geld. Ze zijn gestopt met onderhandelen”, zo klinkt het in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. “Vorig jaar kon Watanabe naar Bologna. Die wilden er ook geen tien miljoen voor betalen. De restwaarde is er natuurlijk niet, want over drie jaar is hij al dertig”, aldus Krabbendam, volgens wie Feyenoord een ‘schaduwlijst’ met andere centrale verdedigers heeft.

