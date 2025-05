Feyenoord wil ondanks hoge leeftijd miljoenen betalen: 'Hij zou dezelfde impact kunnen hebben'

Feyenoord hoopt met de komst van op hetzelfde scenario als met . Dat schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam althans. Volgens de verslaggever van Voetbal International is het duidelijk waarom de Rotterdammers, ondanks het feit dat Watanabe ‘al’ 28 jaar is, bereid zijn miljoenen neer te tellen voor de komst van de Japanse centrale verdediger. Krabbendam stelt daarnaast dat de onderhandelingen in volle gang zijn, maar een ‘snel akkoord’ niet in de lijn der verwachting ligt.

Dat Feyenoord na de komst van Sem Steijn - die voor een bedrag van maximaal dertien miljoen euro de overstap maakt van FC Twente - het vizier heeft gericht op Watanabe, heeft meerdere redenen. Logische redenen, maar toch zullen er mensen zijn die hun twijfels hebben bij de mogelijke komst van de Japanner. Hij is 28 jaar en dit betekent, normaal gesproken, dat Feyenoord in de toekomst geen winst op hem zal maken. Volgens Krabbendam was Bologna vorig jaar nog in de race voor Watanabe, maar besloot de Italiaanse club op het ‘allerlaatste’ moment toch af te zien van zijn komst. “De Italianen waren overtuigd van de kwaliteiten van Watanabe, maar zo veel geld voor een speler van 27 jaar; dat was te veel voor wat er tegenover stond”, zo klinkt het.

Watanabe is inmiddels een jaartje ouder. Volgens Krabbendam realiseert ook Feyenoord zich dat het met de Japanner ‘geen speler haalt die over een aantal jaar miljoenen zal gaan opleveren’. “Maar toch maken de Rotterdammers al een tijd heel serieus werk van de Japanner en zijn de onderhandelingen met Gent in volle gang, hoewel er van een snel akkoord geen sprake is. Dat Feyenoord toch doorzet heeft te maken met het feit dat de Belgen wat in prijs zijn gezakt, maar óók met wat er komende zomer staat te gebeuren in De Kuip”, doelt Krabbendam op de mogelijke exit van meerdere sterkhouders achterin. Dávid Hancko wordt al tijden gelinkt aan een transfer naar de Serie A en ook Gernot Trauner zou zomaar kunnen vertrekken.

‘Watanabe kan het gat dat Hancko achterlaat dichten’

“Goede linksbenige centrale verdedigers zijn of duur, of nog niet beschikbaar en Feyenoord kan niet wachten”, zo klinkt het. “In dat licht past de komst van Watanabe. Deze rechtsbenige centrale verdediger is direct inzetbaar en kán ook links in het centrum spelen. Hij is dus in staat het gat dat Hancko achterlaat in ieder geval voor een periode te dichten”, zo stelt Krabbendam. De fitheid van Watanabe is naar verluidt nóg een reden waarom Feyenoord hem er zo graag bij wil hebben. “De 28-jarige verdediger mist zelden een wedstrijd. In zijn carrière ontbrak hij nooit meer dan twee opeenvolgende duels door fysieke problemen.” Dit seizoen kwam hij vooralsnog 48 keer in actie voor KAA Gent. Watanabe maakte donderdag nog een goede indruk tegen Club Brugge, al kon hij een 4-1 nederlaag niet voorkomen.

Voetbal International prijst de mogelijke Feyenoord-aanwinst tevens om zijn leiderschapskwaliteiten. “Watanabe is geen schreeuwer, maar wel een speler die ploeggenoten probeert te helpen met praktische tips. In het vormgeven van de opbouw straalt Watanabe sowieso rust uit. Hij houdt het vaak simpel met korte passes naar de rechtsback of een controlerende middenvelder”, zo klinkt het. Feyenoord haalt met Watanabe, zodra er witte rook is, ‘een klant en klare centrale verdediger’. “Fit, betrouwbaar, ervaren. Daarmee sorteert de club opnieuw voor op wat komende zomer staat te gebeuren en hoeft Feyenoord niet - net zoals vorig jaar - op een laat moment in de window zaken te doen om de selectie compleet en in balans te krijgen.”

‘Hetzelfde scenario als met Hwang’

Afgelopen zomer deed Feyenoord pas laat in de transferwindow zaken met de komst van Hwang, die al snel een schot in de roos bleek. “Feyenoord betaalde zeven miljoen euro aan Rode Ster Belgrado voor een speler die aan de bal het verschil maakte. De directe inzetbaarheid van Hwang en zijn grote meerwaarde aan de bal overtroffen de noodzaken van een Return on investment. Feyenoord denkt dat Tsuyoshi Watanabe dezelfde impact zou kunnen hebben.” Watanabe vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte marktwaarde (Estimated Transfer Value) van tien miljoen euro. Volgens De Telegraaf vraagt KAA Gent iets minder dan tien miljoen euro.

