Gigantische tegenslag voor Feyenoord en Robin van Persie

Feyenoord zal met argusogen de ontwikkelingen bij de wedstrijd tussen Athletic Club en Manchester United hebben gevolgd. De Rotterdamse club kan, zelfs als het derde wordt in de Eredivisie, nog rechtstreeks de competitiefase van de Champions League in. Daarvoor zijn Robin van Persie en co wel onder meer afhankelijk van de Basken, die de Europa League zouden moeten winnen.

Winnaar van de Europa League

De eerste is voorwaarde voor het doorschuiven van Feyenoord van de voorrondes naar het hoofdtoernooi van de Champions League, is dat de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie direct plaatst voor het miljardenbal. De ploeg die het tweede Europese toernooi wint, kwalificeert zich namelijk direct voor de competitiefase van de Champions League. Wanneer deze ploeg zich via de nationale competitie ook al direct plaatst voor het hoofdtoernooi, is er een Champions League-ticket over.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord is er dus bij gebaat als de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie plaatst voor de Champions League. In het kader van de Europa League-wedstrijden van donderdag is het gunstig als de teams die er in de nationale competitie goed voorstaan presteren en een goede uitgangspositie creëren om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

LEES OOK: Feyenoord maakt komst Steijn officieel, maar belangrijk moment laat op zich wachten

Athletic Club - Manchester United 3-0

Feyenoord heeft dus de hoop gevestigd op Athletic Club, dat momenteel de vierde plek in LaLiga, die recht geeft op deelname aan de Champions League, bezet. Athletic Club domineerde de wedstrijd, maar toch was het Manchester United dat na dertig minuten spelen op voorsprong kwam. Een voorzet van Harry Maguire werd met het hoofd verlengd door Manuel Ugarte, waarna Casemiro binnenkopte. Niet veel later kregen The Red Devils een strafschop nadat spits Rasmus Højlund in het zestienmetergebied onderuit werd getrokken door Dani Vivian. De penalty werd toegekend na ingreep van de Aleandro Di Paolo. Bovendien trok Eskås de rode kaart voor Vivian.

Deze beslissing zorgde voor veel woede bij alles en iedereen die Athletic Club een warm hart toedragen. In de aanloop naar de strafschop zou Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho tijdens het struikelen hands hebben gemaakt. Waarschijnlijk is dit niet bestraft door de arbitrage omdat het zijn steunarm was. Vanaf elf meter faalde Bruno Fernandes overigens niet, waardoor de gevallen Engelse grootmacht op een 0-2 voorsprong kwam. Vlak voor rust maakte diezelfde Fernandes ook de 0-3 voor The Red Devils. Na rust leken de bezoekers het wel goed te vinden en namen ze flink wat gas terug. De wedstrijd kabbelde zich voort en de zege van Manchester United, waar Matthijs de Ligt een half uur voor tijd nog inviel, kwam niet in gevaar. Volgende week donderdag kan de huidige nummer veertien van de Premier League de klus op het eigen Old Trafford afmaken.

LEES OOK: Martijn Krabbendam heeft meer informatie over toekomst Milambo, Bijlow en Wellenreuther

Tottenham Hotspur - FK Bodø/Glimt 3-1

Bij de andere halve finale tussen Tottenham Hotspur en FK Bodø/Glimt heeft geen beiden zich rechtstreeks geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Londense club staat op een teleurstellende zestiende plaats in de Premier League, terwijl de Noorse club als kampioen 'slechts' een ticket voor de voorrondes van de Champions League krijgt. Waar FK Bodø/Glimt dit seizoen een heuse stuntploeg is in de Europa League, daar had Tottenham geen moeite met de Noren. Binnen de minuut stond de ploeg al op voorsprong via Brennan Johnson, waarna James Maddisen er na ruim een half uur 2-0 van maakte. Vanaf elf meter schoot Dominic Solanke na dik een uur spelen de 3-0 tegen de touwen, waarmee er geen vuiltje aan de lucht leek voor Tottenham. Enkele minuten voor tijd deed Bodo nog wel wat terug via Ulrik Saltnes.

Club Brugge

Mocht Athletic Club nog voor een heuse remontada zorgen tegen Manchester United en uiteindelijk de Europa League winnen. Dan gaat het entreebewijs van de winnaar van de Europa League, mits de Basken zich via de competitie plaatsen voor het miljardenbal, in dit geval naar de club met de hoogste coëfficiënt, die in de nationale competitie is geëindigd op een plek die recht geeft op voorronde Champions League, met uitzondering van een landskampioen. Van alle ploegen die meer coëfficiënten hebben dan Feyenoord, kunnen alleen Benfica, FC Porto en Club Brugge het ticket in dat geval van de Rotterdammers overnemen. Benfica en Porto mogen allebei niet op de tweede plek eindigen in Portugal, want die geeft recht op de Champions League-voorronde, een ticket dat dan kan worden ingeruild voor een plaatsbewijs voor het hoofdtoernooi. Momenteel staat Benfica op basis van doelsaldo tweede, achter Sporting Portugal, en bezet Porto de vierde plek

Ook Club Brugge is nog een gevaar voor Feyenoord, mocht er aan de voorwaarde van directe plaatsing van de Europa League-winnaar worden voldaan. Brugge gaat momenteel aan kop in de Belgische Pro League met 46 punten. Dat zijn er twee meer dan nummer twee Union Sint-Gillis, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Het beste voor de Rotterdammers is dus dat Club Brugge de eerste plaats blijft vasthouden.

Denk je dat alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen voor Feyenoord? Laden... 24.7% Ja 75.3% Nee 1435 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗