Martijn Krabbendam heeft meer informatie over toekomst Milambo, Bijlow en Wellenreuther

wordt deze week flink in verband gebracht met Brentford. Toch is Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher van Voetbal International, er niet zeker van dat de middenvelder vertrekt. Verder heeft de journalist nieuws over de keepers van de Rotterdammers.

Milambo staat in de belangstelling van Premier League-club Brentford. Nu Sem Steijn door Feyenoord is aangetrokken, wordt de kans op speeltijd voor het 20-jarige talent kleiner. Veel media schreven Milambo al naar Engeland toe, maar Krabbendam trapt in de Dick Voormekaar Podcast flink op de rem. "Voor Milambo is er al drie jaar interesse. 'Als je zo jong bent en een goede indruk hebt achtergelaten in de Champions League, en ook nog eens geweldige statistieken overlegt, is er gewoon heel veel interesse.''

Volgens de journalist is de kans echter groot dat de jongeling in Rotterdam blijft. "Milambo moet voor zichzelf goed de overweging maken wat hij nu wil. Brentford is één van de clubs met interesse, maar er zijn er veel meer. Milambo heeft aangegeven dat hij wel bij Feyenoord wil blijven. De komst van Steijn verandert daar niets aan.'' Trainer Robin van Persie heeft tevens al laten doorschijnen dat hij Milambo ook op een andere positie kan of wil inzetten.

Keepers bij Feyenoord

Krabbendam weet ook dat Van Persie snel een belangrijke knoop gaat doorhakken. "Hij gaat over een week of twee bekendmaken wie in zijn optiek de eerste keeper moet zijn van Feyenoord. Allebei blijven kan niet." De nieuwbakken trainer van de Rotterdammers heeft Bijlow nog weinig echt aan het werk gezien, maar dat hoeft niet te betekenen dat Van Persie voor Wellenreuther kiest. "Van Persie heeft zijn ogen toch niet in zijn zak gehad de afgelopen jaren," stelt Krabbendam. "Van Persie weet wel wat Bijlow kan. Hij moet gaan bepalen welke keeper het beste bij zijn speelwijze past."

