Vertrek publiekslieveling zo goed als zeker? 'Feyenoord gaat meewerken aan zijn transfer'

De kans dat Feyenoord-fans na de zomer nog kunnen genieten van lijkt bijzonder klein. Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam gaat de directie van de Rotterdammers meewerken aan een transfer.

De Slowaakse verdediger kwam in 2022 over van Sparta Praag en werd direct basisspeler voor Feyenoord. Binnen no-time werd Hancko een van de leiders en beste spelers van het elftal, dat in 2022/23 ook de titel pakte. De centrale verdediger bleef zich ontwikkelen en lijkt al een tijdje klaar voor een stap hogerop. Hancko lijkt daar zelf ook aan toe te zijn.

Er blijkt ook veel interesse te zijn in de 27-jarige verdediger, weet Krabbendam, die dat aangeeft in de Dick Voormekaar Podcast Extra, van Voetbal International "Volgens mij hebben zich er inmiddels al wel wat clubs gemeld voor Hancko. Ik weet niet om welke bedragen dat gaat." Volgens Hans Kraay junior gaat Feyenoord zo'n zestig miljoen euro 'vangen' voor Hancko en Igor Paixão.

Dat de verdediger gaat vertrekken, lijkt ook wel zeker. Zijn huidige werkgever zal hem ook niet in de weg staan, weet Krabbendam. "Feyenoord gaat meewerken om hem zijn transfer te gunnen en dat wordt ook gewoon hoog tijd. Die jongen heeft het uitstekend gedaan. Hij heeft alles gewonnen, nooit verzaakt, een modelprof. Je kan alles op hem plakken. Ik denk dat de Feyenoord-supporters hem voor altijd in hun hart zullen sluiten."

