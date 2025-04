Feyenoord-ster dient transferverzoek in: bij het 'juiste bedrag' is hij weg

wil komende zomer de deur achter zich dichttrekken bij Feyenoord, meldt Voetbal International. De Slowaakse linker centrale verdediger zou een 'vertrekwens' hebben, die volgens het weekblad als 'logisch' wordt gezien.

Hancko maakte in de zomer van 2022 voor ruim acht miljoen euro de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord als opvolger van Marcos Senesi. De Slowaak ontpopte zich al snel tot gewaardeerde kracht in Rotterdam-Zuid en had een belangrijk aandeel in de landstitel van Feyenoord in 2023. Hancko was ook in het afgelopen seizoen een van de uitblinkers in De Kuip en trok zijn goede vorm vrijwel moeiteloos door naar het EK in Duitsland.

Ondanks de belangstelling van onder meer Atlético Madrid bleef Hancko Feyenoord na de zomer trouw. Afgelopen winter was er ook de concrete interesse vanuit Juventus, maar wederom kwam het niet tot een transfer. Mede omdat Feyenoord de poot stijf hield. Voetbal International weet te melden dat inmiddels ook 'wat clubs uit de Premier League' de Slowaaks international volgen.

Na drie jaar is het feit dat Hancko wil vertrekken bij Feyenoord 'logisch', zo stelt het medium. "Na drie jaar is zijn vertrekwens logisch. Als de juiste club met het juiste bedrag langskomt, is de Slowaak weg", klinkt het. Hancko speelde vooralsnog 135 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord en was daarin goed voor vijftien treffers en twaalf assists.

