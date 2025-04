'Twee opties voor Timber, die Feyenoord alsnog kan verlaten'

staat voor een belangrijke beslissing deze zomer, zo meldt Voetbal International. Het contract van de middenvelder loopt in 2026 af en Feyenoord zou Timber daarom langer willen vastleggen, of deze zomer al verkopen.

Er wordt al enige tijd onderhandeld over het contract van Timber, dat medio 2026 afloopt. Woensdag meldde Wessel Penning in de Hard Gras Podcast dat Timber bij zou gaan tekenen, maar die informatie lijkt voorbarig.

Feyenoord nam Timber in de zomer van 2022 over van FC Utrecht. De Rotterdammers betaalden destijds ruim zeven miljoen euro voor de middenvelder, die het bedrag meer dan waard is gebleken. Timber kroonde zich tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid meteen tot landskampioen, al was er destijds nog geen hoofdrol voor hem weggelegd. Vorig seizoen was hij een van de uitblinkers in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot.

Dit seizoen werd Timber door Brian Priske, de opvolger van Slot bij Feyenoord, benoemd tot aanvoerder. Toch heeft de Utrechter een kleinere rol dan vooraf gehoopt, vanwege blessureleed. Onder nieuwe trainer Robin van Persie kwam Timber zelfs nog niet in actie.

Feyenoord zou Timber twee opties hebben voorgelegd, volgens Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van VI: “Verlengen of verkopen.” Als Timber niet bijtekent kan hij in de zomer van 2026 gratis weglopen. Dat moet koste wat het kost voorkomen worden, is het idee. Mocht Timber wel bijtekenen, dan kan Feyenoord een mooie transfersom ontvangen voor de captain.

