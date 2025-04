Feyenoord-target opgehemeld in Studio Voetbal: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk steken in Studio Voetbal andermaal de loftrompet over . De middenvelder van FC Groningen wordt onder meer gelinkt aan Feyenoord, Van Hooijdonk legt uit waarom hij nog steeds vindt dat de Rotterdammers Valente zelfs boven Eredivisie-topscorer van FC Twente zouden moeten verkiezen.

Zaterdag meldden diverse media dat Feyenoord zich officieel heeft gemeld voor Steijn. De Telegraaf sprak van een afkoopsom van tien miljoen euro en voegde eraan toe dat het eerste bod van Feyenoord daaronder ligt. Inmiddels meldt het Algemeen Dagblad dat Steijn van Twente 'de toezegging zou hebben gehad dat er wordt meegewerkt als er een club komt waar Steijn zelf oren naar zou hebben’, mits een mooie transfersom wordt betaald. Van een harde clausule zou geen sprake zijn. Van Hooijdonk zei twee weken geleden in Studio Voetbal al dat hij Valente een betere optie voor Feyenoord zou vinden dan Steijn. "Er zit veel meer dynamiek in", beargumenteerde Pi-Air destijds.

Theo Janssen is het niet met Van Hooijdonk eens en zou wél voor Steijn gaan: "Als je kijkt naar het type speler die hij is, en je kijkt naar de spelers die Feyenoord heeft, dan zou ik eerder kiezen voor Steijn. Omdat dat een heel ander type is dan de spelers die ze al hebben. Hij komt altijd voor de goal, is voetballend gezien misschien niet de allerbeste, maar in de zestien is hij levensgevaarlijk en heeft hij een geweldige trap." Dat wil niet zeggen dat Janssen geen fan is van Valente: "Een hele goede speler, maar dan kom je wat dichter bij Quinten Timber uit, en dat soort spelers", aldus het Vitesse-icoon.

Van Hooijdonk houdt echter vol: "Je moet ook een beetje kijken naar wat ervoor betaald wordt. Als er acht of negen miljoen voor Steijn betaald wordt, dan vind ik dat best veel voor een binnenlandse transfer. En Feyenoord heeft niet zo'n goed track record met transfers van Twente voor die prijs", verwijst de oud-spits naar Ramiz Zerrouki. "Ik denk dat er in Valente een speler schuilt die echt nog aan het begin van zijn carrière staat en echt enorme stappen kan gaan maken. Bij Steijn weet je wat je krijgt, hij zal altijd en overal zijn doelpunten gaan maken. Alleen: ik zie hem niet daarna nóg een stap maken, dat je er als club eigenlijk ook weer van profiteert."

© Imago

Fraaie vergelijking voor Valente: 'Daar heeft hij wel wat van weg'

Van der Vaart zegt daarop dat hij Steijn 'echt een Feyenoord-voetballer' vindt: "Hij weet wat belangrijk is voor de club en geeft alles", aldus de oud-Ajacied. "Maar Valente, moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik écht een hele goede speler. Met die afgezakte kousjes, een beetje Rui Costa, ken je die nog?", vergelijkt Van der Vaart de Groningen-speler plotseling met een voormalige smaakmaker van onder meer AC Milan. "Heerlijk! Nou overdrijf ik een beetje, maar daar heeft hij wel wat van weg", aldus Van der Vaart.

Welke speler zou jij een betere aanwinst voor Feyenoord vinden? Laden... 40.5% Sem Steijn 59.5% Luciano Valente 42 stemmen

