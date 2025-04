‘Feyenoord verwacht zeer snel miljoenenbod op Milambo’

staat in concrete belangstelling van Brentford, zo weet 1908.nl. De middenvelder van Feyenoord spreekt momenteel met de nummer elf van Engeland en kan de Rotterdammers miljoenen euro’s opleveren.

Milambo kende dit seizoen zijn doorbraak in het eerste van Feyenoord. Wanneer hij fit was, kon het talent meestal rekenen op een basisplaats. Daarin wist hij enkele keren grote indruk te maken. Met name op bezoek bij Benfica in de Champions League (1-3) speelde hij uitstekend en wist hij twee doelpunten te maken. De ontwikkeling van de middenvelder is ook in het buitenland opgevallen.

Volgens 1908.nl is Brentford momenteel in gesprek met Milambo, die zijn persoonlijke voorwaarden al heeft gecommuniceerd aan The Bees. De Engelse middenmoter kan en wil aan deze voorwaarden voldoen en gaat de jacht op Milambo volgende week een tandje opvoeren. Feyenoord is zelf al op de hoogte van de belangstelling voor de twintigjarige en verwacht begin mei een miljoenenbod te ontvangen.

Milambo is met zestien jaar en 131 dagen nog altijd de jongste debutant voor Feyenoord ooit. De middenvelder debuteerde onder Arne Slot in het duel in de voorronde van de Conference League tegen FC Luzern (3-0). Tot dusver speelde Milambo 56 duels in de hoofdmacht van Feyenoord. Daarin was hij acht keer trefzeker en leverde hij net zo veel assists.

