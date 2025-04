‘Feyenoord gaat zich officieel melden voor Valente, die duidelijke voorkeur heeft’

Feyenoord gaat zich op korte termijn officieel melden bij FC Groningen voor de diensten van , zo weet transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews. Onder meer Ajax en Anderlecht hebben ook interesse in de middenvelder, maar zijn voorkeur zou uitgaan naar een overstap naar De Kuip.

Hoewel het nog altijd april is, is Feyenoord al zeer druk in de weer op de transfermarkt. Afgelopen week kwam naar buiten dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese erin was geslaagd om Sem Steijn los te weken bij FC Twente. Hoewel de officiële aankondiging nog op zich laat wachten, verschenen er maandagmiddag foto’s van de topscorer van de Eredivisie in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam op social media, ogenschijnlijk voor zijn medische keuring. Daarnaast zou Feyenoord ook druk bezig zijn met de komst van Tsuyoshi Watanabe van AA Gent.

Volgens Boualin laat Feyenoord het daar niet bij zitten en wil het snel doorpakken met de komst van Valente. Te Kloese zou ‘op korte termijn’ officieel gaan aankloppen bij FC Groningen om te onderhandelen over de Nederlander met Italiaanse roots. Daarvoor zouden de Rotterdammers de transfer van Steijn wel eerst volledig willen afronden.

Valente heeft voorkeur voor Feyenoord

Enkele weken geleden wist Boualin al te melden dat Feyenoord gecharmeerd is van Valente en contact had opgenomen met zijn belangenbehartigers. Dat contact heeft de nummer drie van de Eredivisie constant onderhouden en beide kanten hebben dit als positief ervaren. De middenvelder zou zelf enthousiast zijn geworden en een overstap naar De Kuip heeft inmiddels zijn voorkeur. De Rotterdammers zullen dan wel tot een akkoord moeten komen met FC Groningen, waar Valente nog een contract tot medio 2028 heeft.

