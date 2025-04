Niet Feyenoord, maar andere Eredivisieclub voor Valente? 'Zou voor hem een goede stap zijn'

Arno Vermeulen stelt in Voetbalpraat op ESPN dat FC Twente de miljoenen die het verdient aan de transfer van naar Feyenoord zou kunnen investeren in de komst van . De middenvelder van FC Groningen wordt óók in verband gebracht met de Rotterdammers, maar zou volgens de NOS-journalist ook prima in Enschede aan de slag kunnen gaan.

Feyenoord maakt van Steijn de duurste aankoop in de clubhistorie, zo werd afgelopen vrijdag duidelijk. De Stadionclub betaalt volgens verschillende media zo'n elf miljoen euro voor de topscorer van de Eredivisie, door bonussen zou de transfersom nog verder kunnen oplopen richting de dertien miljoen. Clubwatcher Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) wist gisteren (maandag) echter te melden dat de interesse van Feyenoord in Valente door de komst van Steijn nog niet bekoeld is. "Ze hebben hem nog steeds in het vizier, zoals ook Anderlecht en Ajax hem op het oog hebben. Het is de vraag waar hij voor gaat kiezen, maar het is in ieder geval niet uitgesloten dat Feyenoord daar nog serieus naar gaat hengelen", sprak Gouka in de AD Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nijland verwacht toptransfer bij FC Groningen: 'Kan niet uitblijven'

Vermeulen oppert in Voetbalpraat dat FC Twente de miljoenen die het voor Steijn ontvangt kan aanwenden om Valente naar de Grolsch Veste te halen. "Dat zou voor hem misschien weer een stap de goede kant uit zijn." Presentator Wouter Bouwman zet daar zijn vraagtekens bij: "Ook voor Valente, is die stap groot genoeg?", maar Vermeulen houdt vol: "Ja, van FC Groningen naar FC Twente, dat is toch een stap?", en krijgt instemming van Volkskrant-journalist Willem Vissers. Bouwman haalt aan dat Feyenoord en Ajax toch echt grotere clubs zijn, Vermeulen streept één topclub echter alvast door: "Feyenoord heeft ingekocht", aldus de NOS-journalist.

LEES OOK: Valente onthult gesprek met Nederlandse topclub: 'Gaat wel ergens over'

Valente (21) doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde in het rampseizoen 2022/23 in de hoofdmacht. In het jaar waarin De Trots van het Noorden degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie kwam de middenvelder tot twintig wedstrijden, waarin hij niet betrokken was bij een doelpunt. Vorig seizoen was de technicus in de Keuken Kampioen Divisie goed voor zeven goals en evenzoveel assists, waarna hij zich dit seizoen bij de terugkeer in de Eredivisie definitief op de kaart wist te zetten als groot talent. Zo durfde Rafael van der Vaart het onlangs nog aan om Valente te vergelijken met de Portugese oud-vedette Rui Costa. De ontwikkeling van Valente werd in maart ook beloond door Michael Reiziger, die de middenvelder - die in het verleden ook voor vertegenwoordigende elftallen van Italië speelde - in maart zijn debuut in Jong Oranje gunde. FC Groningen lijkt een flinke transfersom voor de middenvelder te kunnen gaan vangen: Valente ligt in de Euroborg nog vast tot medio 2028.

