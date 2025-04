'Feyenoord bereikt akkoord en betaalt recordbedrag voor Eredivisietopscorer Sem Steijn'

Feyenoord en FC Twente hebben vrijdag een akkoord bereikt over de transfer van , zo melden clubwatchers Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) en Leon ten Voorde (Tubantia). De Rotterdammers maken volgens laatstgenoemde een recordbedrag van bijna dertien miljoen euro over om de 23-jarige Steijn, de huidige topscorer van de Eredivisie, over te nemen van de Tukkers.

Steijn is bezig aan zijn derde seizoen in Enschede en staat op de topscorerslijst van de Eredivisie eenzaam en alleen bovenaan, met liefst 23 goals in 29 wedstrijden. De zoon van Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn werd de voorbije periode al gelinkt aan zowel Feyenoord als ook de Italiaanse grootmachten AS Roma en Internazionale. Gisteren (vrijdag) kwam al naar buiten dat Feyenoord de beste papieren leek te hebben, een akkoord kon volgens De Telegraaf mogelijk komend weekend al worden verwacht. Dat is er dus nóg eerder gekomen.

Ten Voorde meldt dat Feyenoord 'bijna dertien miljoen euro' overmaakt om Steijn deze zomer over te nemen waarbij Twente bovendien een doorverkooppercentage zou hebben bedongen. Daarmee wordt de aanvallende middenvelder in één klap de duurste aankoop in de clubgeschiedenis, een record dat tot op heden in handen was van verdediger Dávid Hancko. Die kostte de Rotterdammers in de zomer van 2022 een bedrag van ruim acht miljoen euro.

'Steijn had zinnen gezet op overgang naar De Kuip'

Feyenoord is de enige club die zich concreet voor Steijn heeft gemeld in Enschede, zo weet Ten Voorde bovendien te melden. De speler zelf was er vrij snel uit: "Vanaf het moment dat de Rotterdammers serieus waren, had Steijn zijn zinnen gezet op een overgang naar De Kuip", weet de journalist. Steijn verlengde eerder dit seizoen zijn contract bij Twente nog tot medio 2028, daarbij werd 'mondeling overeengekomen' dat de Tukkers mee zouden werken aan een zomers vertrek, mits het bod goed was en Steijn zelf ook naar die club zou willen.

Telegraaf komt met nieuwe informatie over transfer Steijn naar Feyenoord

De Telegraaf komt later op de avond met meer informatie over de overstap van Steijn naar Feyenoord. Volgens verslaggever Jeroen Kapteijns van deze krant ligt de transfersom iets lager dan zijn collega Ten Voorde meldde: 'rond de tien miljoen euro'. "Dat is het bedrag dat is afgesproken in december toen Steijn een nieuw contract tot medio 2028 tekende", schrijft Kapteijns, die ook de contractduur onthult. Steijn tekent een vierjarig contract in Rotterdam-Zuid, mits hij de medische keuring doorstaat.

