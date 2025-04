Telegraaf: 'Mogelijk dit weekend al akkoord Feyenoord en Twente over Steijn'

Feyenoord boekt progressie in de onderhandelingen met FC Twente over de transfer van Eredivisietopscorer , zo meldt Voetbal International. Insiders laten aan het weekblad weten dat er 'nog wat obstakels moeten worden omzeild', maar de komst van Steijn naar Rotterdam zou 'steeds aannemelijker lijken te worden'. De Telegraaf gaat nóg een stap verder en stelt op basis van bronnen rond FC Twente dat een akkoord mogelijk komend weekend al kan worden verwacht.

Steijn ligt in Enschede nog vast tot medio 2028, maar de kans lijkt groot dat hij komende zomer een stap gaat zetten. Feyenoord wordt al maanden genoemd als mogelijke bestemming voor de zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn, inmiddels is duidelijk dat de Stadionclub daadwerkelijk werkt maakt van zijn komst. VI meldt dinsdagmiddag dat Feyenoord en FC Twente elkaar inmiddels 'weer wat dichter zijn genaderd' in de onderhandelingen.

Waar de overstap van Ramiz Zerrouki van Enschede naar Rotterdam-Zuid behoorlijk wat voeten in de aarde had, verlopen de onderhandelingen over Steijn blijkbaar een stuk amicaler: "De gesprekken tussen beide clubs verlopen bovendien in een prettige sfeer en dat is voorheen ook wel eens anders geweest", schrijft VI veelzeggend.

Op dit moment zouden beide clubs enkel over de te betalen transfersom onderhandelen: "Dat spel van vraag en aanbod is nu in volle gang." De Telegraaf onthulde afgelopen weekend dat in Steijns contract een gelimiteerde afkoopsom van tien miljoen euro zou zijn opgenomen, Feyenoord probeert er naar verluidt een gunstigere deal uit te slepen, het openingsbod zou zo'n acht miljoen euro bedragen.

'Feyenoord op dit moment het meest concreet, meerdere biedingen op Steijn'

Donderdagavond komt De Telegraaf met een nóg optimistischer artikel over de op handen zijnde overstap van Steijn naar Feyenoord. "Bronnen rond de club uit Enschede geven aan, dat de clubs elkaar redelijk dicht zijn genaderd en dat er optimisme is over een afronding van de gesprekken op korte termijn, mogelijk al dit weekeinde", schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns van de ochtendkrant. "Op de achtergrond speelt ook interesse van AS Roma en Internazionale, maar Feyenoord is op dit moment het meest concreet en heeft meerdere biedingen uitgebracht op de gemakkelijk scorende middenvelder", aldus Kapteijns.

