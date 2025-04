Het antwoord van Van Persie op een vraag over Steijn spreekt boekdelen

Robin van Persie heeft donderdagmiddag op zijn persconferentie kort gereageerd op de ontwikkelingen rond . De aanvallende middenvelder van FC Twente wordt inmiddels al een tijdje nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord. Van Persie wilde niet bevestigen dat Feyenoord inderdaad bezig is met de komst van de topscorer van de Eredivisie, maar leek dat wel te suggereren.

Steijn is voor het tweede opeenvolgende seizoen de grote man bij FC Twente. Waar de Hagenaar in het afgelopen seizoen tot negentien doelpunten in 39 wedstrijden in alle competities kwam, staat de teller in de huidige jaargang op 27 doelpunten in 41 wedstrijden. Daarvan maakte hij er 23 in de Eredivisie, waarmee hij aan kop gaat op de topscorersranglijst. De grote vraag is hoe lang hij nog speler is van FC Twente. Niet alleen wordt Steijn nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Feyenoord, óók zou hij zich in de kijker hebben gespeeld van Italiaanse topclubs. Zo worden onder meer Internazionale, halve finalist in de Champions League, en AS Roma genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord maakt serieus werk van de komst, zo is wel gebleken uit de berichten die de voorbije periode naar buiten werden gebracht. FC Twente-trainer Joseph Oosting heeft de interesse van Feyenoord zelfs al bevestigd. Zo ver wil Van Persie vooralsnog niet gaan, maar hij leek op zijn persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met PEC Zwolle van vrijdagavond wel degelijk te suggereren dat zijn werkgever bezig is met de komst van Steijn. “Op het moment dat dat zo is, dan krijg je dat van mij te horen uiteraard”, zo reageerde Van Persie op de vraag of Steijn al ‘binnen’ is voor Feyenoord. “Zover is het nog niet. Sem is een speler van Twente, ook een goede speler. Voor nu kan ik er niet heel veel over zeggen. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt”, zo klonk het.

LEES OOK: Van Persie kijkt heel moeilijk bij vraag over nieuwe blessures

De Rotterdammers zouden Steijn het liefst nog vóór het einde van het seizoen willen vastleggen. Of de aanvallende middenvelder het type speler is waar Van Persie en zijn collega’s naar op zoek zijn? “Dat hele proces van kijken welke type spelers we nodig hebben op welke posities, dat loopt nu. We zijn nu dat puzzelstuk aan het leggen richting volgend seizoen. Dan moet je denken aan spelers die mogelijk weggaan, spelers die mogelijk kunnen komen. Dat is een proces dat dagelijks loopt. Op voorhand is het heel moeilijk om aan te geven wat wel valt en wat niet, dat hangt van heel veel punten af. Maar één ding is zeker: we zijn daar wel druk mee bezig op de achtergrond”, aldus Van Persie.

