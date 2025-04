'Geen Feyenoord, maar Italiaans avontuur voor Eredivisietopscorer Sem Steijn'

lijkt de voorkeur te geven aan een transfer naar AS Roma boven een overstap naar Feyenoord, zo claimt de Italiaanse krant La Corriere dello Sport althans. De Eredivisietopscorer van FC Twente zou op Instagram een duidelijk signaal hebben afgegeven richting de supporters van de Giallorossi.

Afgelopen zaterdag bracht 1908.nl naar buiten dat Feyenoord een eerste bod bij FC Twente zou hebben neergelegd om Steijn komende zomer naar Rotterdam-Zuid te halen. De berichtgeving van de site werd later op de dag bevestigd door De Telegraaf, dat tevens wist te onthullen dat Steijn een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract heeft staan. Feyenoord zou echter een lager bedrag hebben geboden, naar verluidt zo'n acht miljoen euro. Ondertussen wordt Steijn óók in verband gebracht met een overstap naar Italië, waar zowel Internazionale als AS Roma geïnteresseerd zou zijn.

De voorkeur Steijn zelf zou uitgaan naar AS Roma, zo claimt La Corriere woensdag: "Steijn zou het roodgele shirt uiteraard maar al te graag omarmen", schrijft de Italiaanse sporkrant. "Sterker nog, hij heeft al laten weten dat hij geïnteresseerd is in een mogelijke transfer en geeft een 'publiek' signaal af aan de fans. Eén van de weinige clubs die Steijn volgt op sociale media is namelijk AS Roma, een feit dat de afgelopen uren niet onopgemerkt is gebleven." Een blik op Steijns Instagram-profiel leert dat de Twente-speler inderdaad het officiële account van de Italiaanse club volgt, maar (behalve dat van zijn huidige werkgever) óók Ajax, Feyenoord, PSV, VVV-Venlo, Sparta Rotterdam, Chelsea, Manchester City, FC Barcelona en s.v. KMD uit Wateringen, de club waar hij als kind zijn eerste stappen op het voetbalveld zette.

De Italiaanse krant weet desondanks te melden dat Roma op dit moment de dans zou leiden in de strijd om Steijn. Daarbij zou het de Italiaanse club van pas komen dat technisch directeur Florent Ghisolfi een 'uitstekend relatie' onderhoudt met zijn Twentse evenknie Arnold Bruggink. De twee deden afgelopen winter nog goede zaken toen Anass Salah-Eddine een miljoenentransfer van de Grolsch Veste naar het Stadio Olimpico maakte. Inclusief bonussen levert de linksback de Tukkers een bedrag van zo'n tien miljoen euro op.

