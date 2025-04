Boskamp raadt Steijn transfer af: 'Daar gaat hij niet veel spelen'

Jan Boskamp spreekt in de podcast Boskamp en Kleine Gijp opnieuw de hoop uit dat Feyenoord zich deze zomer gaat versterken met Eredivisietopscorer . De aanvallende middenvelder van FC Twente zou ook in de belangstelling van twee Italiaanse grootmachten staan, maar Boskamp raadt Steijn af om een dergelijke stap nú al te maken: "Daar gaat hij niet veel spelen."

Afgelopen zaterdag bracht 1908.nl naar buiten dat Feyenoord een eerste bod bij FC Twente zou hebben neergelegd om Steijn komende zomer naar Rotterdam-Zuid te halen. De berichtgeving van de site werd later op de dag bevestigd door De Telegraaf, dat tevens wist te onthullen dat Steijn een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract heeft staan. Feyenoord zou echter een lager bedrag hebben geboden, naar verluidt zo'n acht miljoen euro.

Boskamp heeft het vanuit België ook meegekregen. "Ik las toevallig over Brugginkie (technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente, red.), dat hij er een beetje moe van wordt. Maar wat ik ook lees, is dat Steijn zelf graag naar Feyenoord wil. En ik blijf zeggen: van mij mag hij komen. Een middenvelder die zoveel scoort, dat is lekker. Hij is altijd op tijd", aldus Boskamp. Nicky van der Gijp noemt de afkoopsom van tien miljoen euro 'voor een Eredivisiespeler te veel' en stipt aan dat Steijn ook bij Internazionale en AS Roma op het lijstje zou staan.

'Steijn moet lekker naar Feyenoord gaan en zich ontwikkelen'

Boskamp weet maar al te goed hoe het werkt: "Dat is het spelletje. Als hij naar het buitenland gaat, dan betalen ze dat wel", aldus het Feyenoord-icoon. "Maar dat moet hij niet doen, want daar gaat hij niet veel spelen", voorspelt Boskamp. "Hij moet lekker naar Feyenoord gaan en zich ontwikkelen. Als hij zelf wil, zou Feyenoord die extra twee miljoen erbij moeten leggen. We hebben op het moment te weinig scorend vermogen. Als je een middenvelder kan halen die 23 keer scoort... ik zou niet twijfelen."

"Ik denk dat Feyenoord wel tien miljoen kan betalen", zegt Van der Gijp. "Maar dat gaan ze alleen doen als ze zeker weten dat hij het hier weer gaat doen en ze hem over twee jaar voor 20 à 25 kunnen verkopen. Denk je dat dat erin zit?" Waar Pierre van Hooijdonk zondag in Studio Voetbal nog zijn twijfels uitsprak ("Ik zie hem niet daarna nóg een stap maken, dat je er als club eigenlijk ook weer van profiteert"), blijkt Boskamp wél overtuigd: "Dat denk ik wel. Bij ADO scoorde hij ook, hij is inderdaad elke keer een treetje hoger gegaan. Als je het aan mij vraagt, zeg ik honderd procent. Alleen het is mijn geld niet. Zo simpel is dat."

