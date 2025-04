Crisis bereikt kookpunt bij FC Twente: 'Elftal straalt niets uit'

FC Twente is het de laatste weken helemaal kwijt. De ploeg van trainer Joseph Oosting speelde afgelopen weekend teleurstellend gelijk tegen Fortuna Sittard (1-1) en 'vrijwel niemand' lijkt meer te geloven in een goede afloop van het seizoen. De Twentsche Courant Tubantia schrijft zelfs dat het vertrouwen bij zowel spelers als aanhang weg is.

Het voetbal van FC Twente is in het jaar 2025 op zijn zachtst gezegd matig. De ploeg boekte in eigen huis moeizame zeges op RKC Waalwijk (2-0), NEC (2-0) en Almere City en wist buiten de eigen Grolsch Veste zelfs helemaal niet te winnen. De laatste weken zit er al helemaal de klad in bij de ploeg die afgelopen seizoen derde werd. Voor de interlandperiode leed de ploeg een uiterst pijnlijke 2-6 nederlaag tegen concurrent Feyenoord, terwijl er in het laatste weekend van maart een 2-1 nederlaag werd geleden tegen streekgenoot Heracles Almelo.

Afgelopen weekend speelde FC Twente teleurstellend gelijk tegen Fortuna Sittard, nadat de bezoekers uit Limburg in extremis langszij kwamen. "Frustratie neemt toe bij FC Twente: ploeg is alles kwijt, zelfs het vertrouwen van de eigen aanhang", kopt Tubantia. "Hoe nu verder met FC Twente na het zoveelste kwaliteitsarme optreden? Vrijwel niemand lijkt na de teleurstellende 1-1 tegen Fortuna Sittard nog te geloven in een goede afloop. Het vertrouwen is weg. Bij spelers en aanhang."

De krant zag dat Michal Sadílek, bij afwezigheid van Ricky van Wolfswinkel de aanvoerder van FC Twente, in gesprek ging met boze supporters, terwijl Michel Vlap verontschuldigende gebaren maakte richting de tribunes. "Dat zelfs het zwakke Fortuna Sittard vlak voor tijd nog een opening werd geboden een punt op te halen, was tekenend voor de situatie waarin FC Twente is beland."

Oosting spreekt over 'beste tikken'

FC Twente ploeterde zaterdagavond, op het eerste kwartier na rust na, tegen Fortuna. Oosting heeft daar wel een verklaring voor. "Feyenoord en Heracles zijn beste tikken geweest. Ik weet het: je mag er niet in blijven hangen, maar je zag het terug. Normaal gesproken hebben we vertrouwen als we thuis spelen en zetten we een wedstrijd naar onze hand.”

FC Twente een elftal dat niets uitstraalt

Een wedstrijd naar de hand zetten is iets wat FC Twente al lang niet meer lukt, concludeert Tubantia. "Het gefrustreerde publiek in De Grolsch Veste moet zich behelpen met een elftal dat niks uitstraalt en gebukt gaat onder een schrijnend gebrek aan creativiteit en weerbaarheid. Bijna alle spelers hebben te maken met chronisch vormverlies."

Waar Oosting na de nederlaag tegen Heracles uitsprak dat FC Twente 'nog altijd' in de kopgroep zit, daar werd de Drentse coach afgelopen weekend overvallen door 'een soort van moedeloosheid'. "Als ik zie hoe we de laatste weken voetballen, dan wordt het een lastig verhaal. Ons spel baart zorgen. Ik heb de jongens in de kleedkamer ook gezegd dat we moeten oppassen dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat."

FC Twente heeft nog alles om voor te spelen

Hoewel FC Twente de laatste weken in een heuse vormcrisis steekt, is het seizoen nog altijd niet verloren. Na 28 speelronden staat de Enschedese formatie op een vijfde plek in de Eredivisie met 47 punten. Daarmee zijn Oosting en de zijnen nog altijd in de race voor een rechtstreeks Europees ticket. Plek drie, dat recht geeft op voorronde Champions League, lijkt dan inmiddels wel uit zicht, maar nummer vier FC Utrecht heeft slechts zes punten meer. Bovendien ontvangt FC Twente de Domstedelingen nog in eigen huis.

