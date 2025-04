FC Twente geeft in blessuretijd overwinning weg tegen Fortuna Sittard

FC Twente heeft in een uiterst moeizame wedstrijd niet weten te winnen van Fortuna Sittard. Fortuna gaf weinig kansen weg, maar moest toch incasseren na een ingreep van de VAR. Na hands van Ivo Pinto ging de bal alsnog op de stip en werd de penalty verzilverd door Sem Steijn. In de absolute slotfase kwam Fortuna op gelijke hoogte via Rodrigo Guth die een hoekschop binnenkopte.

FC Twente ontving Fortuna Sittard zaterdagavond in de Eredivisie. De Tukkers konden bij een overwinning profiteren van de nederlaag van AZ en de vijfde plaats overnemen. Daarvoor moest wel gewonnen worden van Fortuna, dat nog altijd meedoet voor de play-offplekken. Bij Twente startte Naci Ünüvar in de spits door de afwezigheid van Sam Lammers.

Artikel gaat verder onder video

Hoogtepunten waren er nauwelijks in de eerste helft die gerust als saai bestempeld mocht worden. Na een kwartier kreeg Sayfallah Ltaief een aardige kans, maar hij schoot de bal naast het doel. Verder schoot Sem Steijn net over met een acrobatische omhaal. Het enige doelpunt van de eerste helft kwam volledig uit de lucht vallen. Niemand op het veld had het gezien, maar Fortuna-aanvoerder Ivo Pinto had met zijn elleboog hands gemaakt. De verbazing op de tribunes was dan ook groot toen de scheidsrechter door de VAR naar het scherm werd geroepen voor een strafschop. De penalty werd toegekend en Steijn benutte deze buitenkans met een goed geplaatst schot in de hoek.

Ook in de tweede helft was er niet bepaald sprake van een voetbalfeest. De enige die zo nu en dan voor wat vertier zorgde was Ünüvar. De gelegenheidsspits was dichtbij met een kopbal en een schot, maar hij wist de bal beide keren niet op doel te krijgen. Na het inbrengen van Alen Halilovic kreeg de ploeg van Danny Buijs direct de eerste kans. Halilovic legde de bal panklaar voor Makan Aiko, die de bal van dichtbij over het doel heen gleed. Een slotoffensief van Fortuna leek aanvankelijk niets op te leveren, tot de blessuretijd. Rodrigo Guth knikte een corner tegen de touwen en bezorgde Fortuna op deze manier een verdiend punt.

Door het gelijke spel passeert FC Twente AZ op de ranglijst, maar geeft het FC Utrecht de kans om verder uit te lopen. Fortuna kruipt een puntje dichterbij de play-offplaatsen en staat nog maar één punt achter Heerenveen.

👏 Rodrigo Guth redt een punt voor Fortuna Sittard in de Grolsch Veste 1️⃣-1️⃣#twefor — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2025

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 In de Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente deed zich een opvallend incident voor. 🔗

👉 Een scout uit de Premier League weet bij welke club Sem Steijn een standbeeld kan krijgen. 🔗

👉 De kritiek op Joseph Oosting neemt toe in Enschede. Veel supporters hopen dat de trainer zijn langste tijd heeft gehad, 🔗

👉 Younes Taha maakte onlangs na lang blessureleed zijn rentree bij FC Twente. Hij bekroonde die terugkeer op schitterende wijze. 🔗