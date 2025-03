Uitvak in de Eredivisie stroomt plots leeg rond zeventigste minuut

Supporters van FC Twente lijken het even helemaal te hebben gehad met de prestaties van hun club. Een groot deel van de meegereisde aanhang naar het uitduel met Heracles Almelo (2-1) besloot namelijk om voortijdig het Asito Stadion te verlaten.

De fans van FC Twente staan bekend om hun onvoorwaardelijke steun, ook in de donkerste tijden van de club, maar zondagmiddag hadden ze er even schoon genoeg van. Toen de FC Twente-spelers zondag na de 2-1 nederlaag tegen de streekgenoot zich richting het uitvak begaven, was deze al bijna leeg.

LEES OOK: FC Twente-supporters keren zich massaal tegen Joseph Oosting

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt hadden supporters van Vak-P al na zeventig minuten genoeg gezien van FC Twente, waarna besloten werd om de spandoeken te verzamelen en het uitvak te verlaten. Op TikTok-beelden is te zien dat het uitvak rond de 85ste minuut voor meer dan de helft leeg was. Supporters van Heracles Almelo genoten daar, bij op dat moment een 2-0 voorsprong, met volle teugen van. "En Vakkie P is al naar huis", werd er gezongen door de vrolijke aanhang.

Het is al weken hommeles bij FC Twente, dat na de winterstop slechts vier van de tien gespeelde wedstrijden winnend wist af te sluiten. Hoewel de ploeg van trainer Joseph Oosting nog altijd in race is om de derde plaats, die recht geeft op voorronde Champions League, is het spel al tijden niet om over naar huis te schrijven. Bovendien deelde Feyenoord voor de interlandbreak een directe rechtse uit aan FC Twente, door de concurrent met 2-6 te verslaan in de eigen Grolsch Veste.

LEES OOK: Bizar incident tussen FC Twente-middenvelder Steijn en Heracles-supporter

De nederlaag tegen Heracles Almelo, en dan vooral de manier waarop, is voor vele supporters de druppel die de emmer deed overlopen. FC Twente lijkt voor nu een pas op de plaats te moeten maken in de strijd om de derde plaats en moet zelfs vrezen dat het rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal niet misloopt.

Vak-P richtte zich middels brief tot spelers en staf FC Twente

Daags voor de derby tussen FC Twente en Heracles Almelo in het Asito Stadion gaf Vak-P via Instagram te kennen een brief te hebben opgesteld en afgegeven aan de selectie en technische staf van de club. "Wij als supporters, staan voor onze club, ons shirt, ons logo en voor de spelers die hier alles voor willen geven. Wij verwachten van hen hetzelfde. Strijdend de wedstrijden aangaan. Te beginnen aanstaande zondag tegen onze streekgenoot. Samen voor Europees voetbal!" Het lijkt erop dat die boodschap niet helemaal is overgekomen.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 In de Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente deed zich een opvallend incident voor. 🔗

👉 Een scout uit de Premier League weet bij welke club Sem Steijn een standbeeld kan krijgen. 🔗

👉 De kritiek op Joseph Oosting neemt toe in Enschede. Veel supporters hopen dat de trainer zijn langste tijd heeft gehad, 🔗

👉 Younes Taha maakte onlangs na lang blessureleed zijn rentree bij FC Twente. Hij bekroonde die terugkeer op schitterende wijze. 🔗