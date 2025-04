Van Persie kijkt heel moeilijk bij vraag over nieuwe blessures

Robin van Persie heeft donderdagmiddag een update gegeven over de fitheid van de selectie van Feyenoord. keert terug bij de wedstrijdselectie, terwijl ook dichter bij zijn rentree komt. Aan de andere kant ligt er ‘voorlopig’ uit.

Blessures zijn het hele seizoen al een thema bij Feyenoord. De Rotterdammers kenden de nodige pech op dat vlak, dus is het niet vreemd dat de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle door Van Persie wordt geopend met een blessureupdate. Daarbij komt de oefenmeester eerst met goed nieuws.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-target moet vertrekken: ‘Asociaal als hij géén transfer maakt’

“Beelen is terug”, maakt de oefenmeester duidelijk over zijn verdediger, die geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen FC Groningen begin april. “Hij heeft een aantal dagen getraind, dus dat is goed.” Ook Targhalline staat inmiddels weer op het trainingsveld. “Maar hij is nog niet terug bij de selectie, dus hij moet nog een stapje maken. Maar het zag er goed uit, vandaag ook.”

LEES OOK: Feyenoord kan transfersom voor flop mogelijk op zijn buik schrijven

Vervolgens wordt Van Persie gevraagd of er geen nieuwe blessures bij zijn gekomen, waarna de trainer heel moeilijk begint te kijken. “Carranza heeft een momentje gehad”, geeft hij dan aan. De Argentijnse spits kreeg de afgelopen tijd regelmatig speeltijd door de afwezigheid van Ayase Ueda. “Hij is er dus voorlopig uit. De verwachting is dat het niet heel lang zal duren, maar hij is er wel even uit.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot' 🔗

👉 Feyenoord-fans likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!' 🔗

👉 Feyenoord krijgt plots enorm slecht nieuws over transferdoelwit nummer 1 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗