Feyenoord-target moet vertrekken: ‘Asociaal als hij géén transfer maakt’

is komende zomer onhoudbaar voor FC Twente, zo stellen Mario Been en . Hoewel de supporters van de Tukkers hun topscorer liever niet kwijt willen, verwachten de analisten dat een transfer er zeker van gaat komen. Van Polen noemt het zelfs ‘asociaal’ als Steijn nog een jaar in Enschede blijft.

Over de toekomst van Steijn is de laatste tijd veel te doen. De aanvallende middenvelder van FC Twente tekende vorig seizoen voor zeventien Eredivisie-doelpunten in 34 duels, wat hij dit seizoen al heeft overtroffen. Na 28 wedstrijden staat de teller nu al op 23 doelpunten. Hoewel Steijn afgelopen winter zijn contract in Enschede verlengde tot medio 2028, ligt een vertrek bij Twente volledig in de lijn der verwachting. De middenvelder wordt in verband gebracht met Feyenoord, terwijl ook Internazionale en AS Roma interesse zouden hebben. Laatstgenoemde heeft volgens Italiaanse media de voorkeur van Steijn.

Waar Van Polen het ‘wel zou weten’ en Roma boven Feyenoord zou verkiezen, stelt Been dat het een goed idee voor Steijn is om een tussenstap te maken in Nederland. “Ik denk dat Feyenoord voor hem dé ideale tussenstap is”, geeft de analist aan bij Voetbalpraat. “Daar zijn de Twente-supporters niet zo blij mee, maar één ding is zeker: zo’n jongen ga je niet houden. Zeker niet na twee geweldige jaren, waarin hij laat zien over een bepaalde kwaliteit te beschikken die niet heel veel spelers hebben”, doelt de oud-trainer op het instinct van Steijn altijd op de juiste plek te staan. “Dat is niet veel spelers gegeven, dus ik denk dat deze jongen zeker een stap moet gaan maken.”

Van Polen is het er volledig mee eens dat Steijn deze zomer zal vertrekken bij Twente. “Het moet toch wel dat als je als ‘tien’ twee van zulke seizoenen achter elkaar speelt, met zo veel doelpunten… Dan zou het echt bijna asociaal zijn als hij geen transfer zou maken.” Presentator Vincent Schildkamp stelt dat het gaat gebeuren, aangezien die afspraken zijn gemaakt toen Steijn zijn contract verlengde. “Mits andere clubs zijn kwaliteiten op een goede manier inschatten”, voegt Been eraan toe.

