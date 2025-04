Priske twee maanden na Feyenoord-ontslag genoemd in Europese topcompetitie

Ruim twee maanden na zijn vertrek bij Feyenoord lonkt mogelijk een nieuw avontuur voor trainer Brian Priske. De Deen is volgens het Duitse Kicker een van de kandidaten bij VfL Wolfsburg. Bij de huidige nummer twaalf van de Bundesliga is de positie van Ralph Hasenhüttl onzeker.

Na vier nederlagen op rij pakte Wolfsburg afgelopen zaterdag eindelijk weer eens een puntje, op bezoek bij FSV Mainz kopte Denis Vavro vlak voor tijd de 2-2 eindstand tegen de touwen. Dat neemt volgens Kicker niet weg dat Hasenhüttl nog altijd zou moeten vrezen voor zijn baan. Hoewel de club volhoudt dat de Oostenrijker het seizoen sowieso zou mogen afmaken, zou er wel gekeken worden naar een trainerswissel in de zomer.

Volgens het voetbaltijdschrift heeft Wolfsburg een uitgebreide kandidatenlijst samengesteld, waarop ook de naam van Priske voor zou komen. Daarnaast zouden ook trainers als Alexander Blessin (St. Pauli), Lukas Kwasniok (Paderborn) en Priskes landgenoten Bo Svensson (clubloos) en Jacob Neestrup (FC Kopenhagen) op de shortlist van Wolfsburg staan.

Priske werd afgelopen zomer door Feyenoord aangesteld als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. Onder leiding van de Deen wist de club in de Champions League een aantal aansprekende resultaten te behalen, waaronder uitzeges op Benfica en Girona en een spectaculair gelijkspel bij Manchester City. In de Eredivisie bleef Feyenoord onder Priske echter punten morsen, bovendien zou de samenwerking binnen de technische staf bepaald niet soepel zijn verlopen. De Rotterdammers besloten Priske op 10 februari dan ook de wacht aan te zeggen en vonden een maand later in Robin van Persie zijn definitieve opvolger.

