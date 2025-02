Feyenoord bevestigt vertrek Priske met onmiddellijke ingang

Feyenoord neemt in 'goed overleg' afscheid van hoofdtrainer Brian Priske, maakt de club maandagmiddag bekend. Het vertrek volgt twee dagen na de 3-0 overwinning op Sparta in de Eredivisie.

"Zeer wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie, zijn redenen voor het vertrek van de hoofdtrainer", meldt Feyenoord. Ook de assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg vertrekken per direct bij de club. Feyenoord verwacht dinsdag een interim-staf te kunnen benoemen, laat de club weten. Het lijkt erop dat Onder 21-trainer Pascal Bosschaart die gaat leiden.

Artikel gaat verder onder video

"Het is voor alle partijen zwaar teleurstellend dat we tot dit besluit hebben moeten komen", stelt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord. "Hoewel Feyenoord met Brian zeker in de Champions League aansprekende resultaten heeft geboekt, is het de afgelopen maanden allemaal veel te wisselvallig en zien we helaas te weinig structurele vooruitgang."

LEES OOK: Deal klapt: 'Feyenoord is onprofessioneel en houdt zich van de domme'

"Als professional en als mens heb ik Brian nog altijd hoog zitten. Soms moet je echter concluderen dat het ondanks ieders goede bedoelingen en intenties niet werkt, en er op een gegeven moment binnen alle geledingen niet genoeg draagvlak meer is om door te gaan", zo concludeert Priske. Feyenoord neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen AC Milan en staat dan dus onder leiding van een interim-staf.

'Van Bronckhorst, Van Bommel en Ten Hag genoemd'

Het vertrek van Priske is geen grote schok. In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (22 januari) werd al gespeculeerd over zijn vertrek, maar Feyenoord won verrassenderwijs met 3-0. Priske mocht blijven zitten. De zege was echter niet het startsein voor een ommekeer. Er volgden nederlagen tegen Lille (6-1 in de Champions League), Ajax (2-1 in de Eredivisie) en PSV (2-0 in de beker). Zaterdag werd dus wel met 3-0 gewonnen van Sparta.

Vorige maand werd Priske door Valentijn Driessen al een 'dead man walking' genoemd. "Inmiddels vallen de namen van Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel en zelfs Erik ten Hag te beluisteren", zei hij toen zelfs.