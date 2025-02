Deal klapt: 'Feyenoord is onprofessioneel en houdt zich van de domme'

lijkt niet te gaan terugkeren bij Dinamo Zagreb. Weliswaar is de transfermarkt in Kroatië nog een week open, maar de gesprekken met Feyenoord zijn zeer stroef verlopen. Dinamo zou uit frustratie zelf de stekker uit de deal hebben getrokken, meldt Sportske Novosti.

De sportkrant schrijft dat Dinamo Zagreb er alles aan heeft gedaan om Ivanusec op huurbasis binnen te halen, maar dat Feyenoord 'onprofessioneel gedrag' vertoonde tijdens de gesprekken. De Eredivisionist zou zich 'van de domme' hebben gehouden door niks van zich te laten horen. "Dinamo Zagreb heeft zich netjes en professioneel opgesteld tijdens de onderhandelingen, terwijl Feyenoord het tegenovergestelde deed", zo klinkt het. "Dinamo heeft besloten dat het niet hoeft te gaan smeken als de tegenpartij zich zo opstelt."

Het verblijf van Ivanusec bij Feyenoord is een mislukking gebleken en daarom was een terugkeer in Zagreb voor alle partijen een mooie uitkomst. Al voordat de winterse transfermarkt opende was er sprake van verregaande interesse van Dinamo Zagreb, maar een maand later lag er nog geen definitief akkoord. Ook Lecce toonde kortstondig interesse in Ivanusec, maar Feyenoord gaf geen groen licht voor het vertrek van de Kroatisch international.

Daar de markt in veel landen al gesloten is, was Dinamo Zagreb nog de enige gegadigde. De Kroatische topclub heeft volgens Sportske Novoski gezegd: 'genoeg is genoeg' en dus is ook een transfer op huurbasis voor Ivanusec naar zijn voormalig werkgever zo goed als van de baan. "Er is nog een heel kleine kans dat het gebeurt, als de Nederlandse club groen licht geeft."

De 26-jarige Ivanusec heeft nog een contract tot medio 2028 bij Feyenoord en kwam in de zomer van 2023 voor 7,8 miljoen euro over van de Kroatische grootmacht. Hij speelde sindsdien 49 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarvan 29 als invaller. Ivanusec was goed voor vier doelpunten en zeven assists.

