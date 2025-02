Steijn laat zich helemaal gaan tijdens Feyenoord - Sparta: 'Jij hebt een grote muil!'

Maurice Steijn was in de slotfase van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (3-0) woest op de arbitrage. De trainer van Sparta liet zich gaan richting de vierde official, die te weinig zou doen om het tijdrekken van Feyenoord tegen te gaan.

“Jij moet eens wat doen”, zei riep Steijn richting vierde official Martijn Vos. “Jij hebt een grote muil, maar je moet eens reageren op dat tijdrekken! Dat is jouw taak als vierde man.” Feyenoord verdedigde in de slotfase aan 2-0 voorsprong en deed dat in de ogen van Steijn dus op een vervelende wijze.

Quinten Timber had de score uit een strafschop geopend in de eerste helft; Anis Hadj Moussa maakte de 2-0 in minuut 85. Steijn ontstak in minuut 89 in woede en zag dat Igor Paixão in de blessuretijd nog de 3-0 maakte.

