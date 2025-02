Feyenoord-fans dolenthousiast over 19-jarige huurling: 'Kunnen we zijn contract gauw verlengen?'

Supporters van Feyenoord reageren zaterdagmiddag dolenthousiast op de 0-1 van in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Helmond Sport en FC Dordrecht. De 19-jarige buitenspeler opende al binnen twee minuten de score met een fantastische uithaal van buiten het strafschopgebied.

De zoon van voormalig Feyenoord-speler en Oranje-international Andwelé Slory wordt dit seizoen door Feyenoord uitgeleend aan FC Dordrecht en laat regelmatig zijn potentie zien. Zo ook zaterdag: het uitduel in Helmond was amper begonnen of Slory had de openingstreffer al te pakken. Vanaf links dribbelde hij naar binnen, om vervolgens hard en hoog de 0-1 tegen de touwen te rammen.

Zijn treffer tegen de Brabanders is alweer de achtste die Slory dit seizoen produceert namens Dordrecht, daarnaast staat hij op vier assists. De international van Oranje Onder-19 ligt nog tot medio 2027 vast bij Feyenoord. Een aantal supporters van de Rotterdammers vermoedt dat hij op termijn kan gaan doorbreken in het eerste elftal. "Kunnen we Slory even gauw verlengen? Wat een doelpunten maakt die gozer", schrijft een fan op X. "Ik kan niet wachten om Slory over een jaar of twee in Feyenoord 1 te zien", meldt een tweede supporter. Een derde speculeert zelfs al over een tandem met een andere huurling: "Mmm, Sauer en Slory op de flanken in het seizoen 2025/26?".

