Opvallende afwezige op trainingskamp Feyenoord: 'Was vooraf keurig gemeld'

Feyenoord vloog begin januari naar het Spaanse Marbella om zich in een trainingskamp voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen, maar opvallend genoeg was de nieuwe fysiektrainer Thomas Carpels (35) daar helemaal niet bij aanwezig. Dat onthult het Algemeen Dagblad in een uitgebreide analyse van de aanhoudende blessureproblematiek waar trainer Brian Priske al het hele seizoen mee wordt geconfronteerd.

Priske nam afgelopen zomer de ondankbare taak op zich om Arne Slot op te volgen in De Kuip. Slot vertrok echter niet alleen naar Liverpool, maar nam ook zijn assistent Sipke Hulshoff én de Belgische performance coach Ruben Peeters mee naar Anfield. Dat laatste is geen toeval, zo schrijven AD-journalisten Mikos Gouka en Sjoerd Mossou. Liverpool kampte in het afscheidsjaar van Jürgen Klopp met zóveel blessures, dat dat intern als belangrijkste oorzaak wordt gezien voor de matige slotfase van het seizoen, waarin The Reds vroegtijdig afhaakten in de titelstrijd met Manchester City en Arsenal. Dat Slot in zijn drie seizoenen bij Feyenoord vrijwel nauwelijks werd gehinderd door fysiek ongemak bij zijn selectie was dan ook een belangrijke reden voor Liverpool om met de Nederlander in zee te gaan.

Priske heeft een aantal zaken veranderd sinds zijn komst. Zo besloot de Deen zijn selectie in de voorbereiding dusdanig af te matten dat de selectie 'zichtbaar vermoeid' aantrad in het oefenduel met Benfica, dat de Rotterdammers met 5-0 op de broek gaf. In het verloop van het seizoen slaagde de uitgebreide performance staf van Feyenoord er niet in de blessuregevallen binnen de selectie tot een minimum te beperken. Zo moest Priske afgelopen week in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen PSV liefst negen verschillende spelers missen. In december greep Dennis te Kloese al in en trok Feyenoord Carpels aan, die Priske nog kent uit hun gezamenlijke periode bij Royal Antwerp FC.

Een maand later is Carpels echter helemaal niet aanwezig als de Feyenoord-selectie naar Marbella vliegt, zo schrijven Gouka en Mossou. "De nieuwe fysiektrainer van Feyenoord is al wel begonnen aan zijn nieuwe baan in Rotterdam, maar hij wordt die maand ook vader. De Belg had dat vooraf keurig gemeld bij de sollicitatiegesprekken, de reden voor zijn absentie is geen onderwerp van discussie." Hoewel Feyenoord hiermee blijk geeft van goed werkgeverschap, noemt het duo de absentie van de Belg 'veelzeggend'. "Het door blessures geplaagde Feyenoord prepareert zich in Spanje voor een aantal cruciale maanden, maar de nieuwe performance-specialist is er niet bij."

