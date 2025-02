Priske geeft blessure-update: Feyenoord mist negen spelers in bekerclash in Eindhoven

Feyenoord kan woensdag in Eindhoven, waar PSV de tegenstander is in de kwartfinale van de KNVB Beker, niet beschikken over negen verschillende spelers. Dat zegt trainer Brian Priske daags voor het duel op de persconferentie in Rotterdam.

De afgelopen week verloor Feyenoord achtereenvolgens het Champions League-duel bij LOSC Lille (6-1) als De Klassieker in de Eredivisie bij Ajax (2-1). Priske staat nu voor de volgende lastige klus buitenshuis, als in het bekertoernooi het bezoek aan Eindhoven voor de deur staat. Eind december, vlak voor het ingaan van de winterstop, was PSV in competitieverband nog met 3-0 te sterk voor Feyenoord.

Priske wordt daags voor de bekerclash gevraagd hoe het staat met de blessuregevallen in zijn selectie. Ook wil de pers weten hoe lang Quinten Timber, die in Amsterdam als invaller zijn rentree maakte en direct de 1-1 voor zijn rekening nam, in actie zal kunnen komen. "We hebben nog een aantal blessures. Een aantal spelers is niet beschikbaar, er zijn negen die morgen niet meegaan naar Eindhoven."

"Gernot (Trauner, red.), Anis (Hadj Moussa, red.), Quilindschy (Hartman, red.) en Bart (Nieuwkoop, red.) zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd van morgen.", somt Priske vervolgens op. Van dat viertal hadden Nieuwkoop, Trauner en Hadj Moussa een basisplaats in de Johan Cruijff ArenA. Hartman kwam tien minuten voor tijd, als vervanger van Hugo Bueno, binnen de lijnen. Daarmee vierde de Oranje-international eindelijk zijn langverwachte rentree, nadat hij op 31 maart 2024 een zware knieblessure opliep tegen FC Utrecht. De overige vijf afwezigen noemt Priske niet bij naam, maar afgaande op de berichtgeving van de afgelopen tijd gaat het om Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki en Chris-Kévin Nadje.

Feyenoord mist liefst negen (!) spelers tegen PSV: ook Anis Hadj Moussa, Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop niet beschikbaar ❌#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2025

