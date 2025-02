PSV - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op woensdag 5 februari 2025 staat er een spannende bekerwedstrijd op het programma: PSV neemt het op tegen Feyenoord in de KNVB Beker. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven en belooft een spektakel te worden. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint PSV - Feyenoord?

De aftrap van deze kraker in de KNVB Beker is om 18:45 uur. De KNVB heeft scheidsrechter Pol van Boeken aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is PSV - Feyenoord te zien?

De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord wordt live uitgezonden op Star Channel en ESPN. Star Channel is een open kanaal en te ontvangen op kanaal 11 bij Ziggo en kanaal 16 bij KPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 1 te vinden op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Recente prestaties van PSV en Feyenoord

PSV heeft de laatste vijf wedstrijden wisselvallige resultaten geboekt. Ze speelden gelijk tegen NEC (3-3) en wonnen nipt van Liverpool (3-2) en NAC (3-2). Daarvoor wonnen ze van Rode Ster Belgrado (2-3), maar werd er ook verloren van PEC (3-1). PSV bekerde door in de KNVB Beker dankzij een 5-4 overwinning op Excelsior, na verlenging.

Feyenoord kende ook een gemengd succes in hun laatste vijf wedstrijden. Ze verloren van Ajax (2-1) en leden een zware nederlaag tegen Lille OSC (6-1). Daarentegen boekten ze een indrukwekkende overwinning op Bayern München (3-0) en speelden gelijk tegen Willem II (1-1). In de achtste finale van de KNVB Beker werd Rijnsburgse Boys met 1-4 verslagen.

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen PSV en Feyenoord vond plaats op 22 december 2024, waarbij PSV met 3-0 won. De ontmoetingen daarvoor laten een wisselend beeld zien. Zo won Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen van PSV, nadat het duel in 4-4 was geëindigd. Afgelopen seizoen eindigde de duels tussen PSV en Feyenoord in 2-2 (in het Philips Stadion) en in 1-2 voor PSV (in De Kuip).