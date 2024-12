Oppermachtig PSV stuurt Feyenoord met grote achterstand de winterstop in

PSV heeft de topper met Feyenoord eenvoudig met 3-0 gewonnen. Over het algemeen waren de Eindhovenaren heer en meester in het Philips Stadion. In de eerste helft stond het al 2-0 door doelpunten van Noa Lang en Luuk de Jong. Na de rust kwam Feyenoord eventjes beter in het spel, maar een doelpunt van Malik Tillman zorgde voor de definitieve beslissing.

PSV draait weer op volle toeren dit seizoen, al ging de laatste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen wel verloren en dus kon Feyenoord de competitie met een overwinning weer spannend maken. Bij een overwinning van de Rotterdammers zou de ploeg op vier punten komen van de Eindhovenaren en Ajax, dat eerder deze zondag met 0-2 won van Sparta Rotterdam, op drie punten.

Daar wilde PSV vanaf minuut één al niet aan meewerken, want de eerste helft was de ploeg van Peter Bosz heer en meester. In de negentiende minuut kwamen de Eindhovenaren op voorsprong door Lang. Ivan Perisic kreeg de bal van De Jong en gaf bij de eerste paal goed voor op de oud-speler van Ajax en FC Twente, die de bal keihard in het net schoot. Zo hard dat zelfs het doelnet losliet. Het bleef niet bij 1-0 deze eerste helft, want na wederom een keurige assist van de Kroaat kon De Jong de 2-0 binnenkoppen. Justin Bijlow kreeg zijn hand er nog tegen, maar dat was niet genoeg.

LEES OOK: Verwijst Noa Lang tijdens PSV - Feyenoord naar pijnlijk moment van 20 september 2021?

De PSV’ers hadden nog veel meer kansen en tot aan 41e minuut was Feyenoord letterlijk kansloos. Maar in die minuut moesten de Rotterdammers wel op 2-1 komen. Eerst kopte Ramiz Zerrouki goed naar de rechteronderhoek, maar door een goede redding van Walter Benítez ging die poging er niet in. In de rebound werd de kans nog groter voor Santiago Giménez, die voor leeg doel een moeilijke bal tegen de paal schoot.

Na de rust kwam Feyenoord steeds wat beter in de wedstrijd en had het twee goede kansen met Antoni Milambo en Giménez. Eerstgenoemde kreeg de bal op een kansrijke positie en wilde om de doelman heen, maar dat voorkwam Benítez. Even later werd de Mexicaan vrijgespeeld en die schoot oog in oog met de Argentijnse goalie tegen de onderkant van de lat.

LEES OOK: Ramiz Zerrouki krijgt veeg uit de pan: 'Alles wat om hem heen gebeurt, gaat te snel'

De 2-1 leek toen even dichterbij dan de 3-0, maar toch kwam er wel al snel na de kans van Giménez een derde doelpunt voor PSV. Tillman kreeg de bal van Lang en de middenvelder schoot genadeloos hard raak in de rechterhoek achter Bijlow. Na dit doelpunt kwam Feyenoord niet meer in die goede periode en dus werd het een eenvoudige 3-0 zege voor PSV.

Door dit resultaat loopt PSV drie punten uit op Feyenoord en staat de ploeg van Bosz tien punten voor op de Rotterdammers. Het team van Brian Priske raakt ook achterop bij Ajax, want de ploeg uit de havenstad staat nu vier punten achter de Amsterdammers.

Einde aan uitreeks Feyenoord

Met de nederlaag komt er voor Feyenoord ook een eind aan een imponerende reeks in uitwedstrijden. De Rotterdammers waren al 24 officiële wedstrijden niet meer geklopt buitenshuis, een clubrecord. De laatste nederlaag dateerde van 13 december 2023, tegen Celtic in de Champions League (2-1). Op 29 oktober 2023 (2-1 bij FC Twente) had Feyenoord voor het laatst een uitwedstrijd in de Eredivisie verloren.

