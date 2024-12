Ramiz Zerrouki krijgt veeg uit de pan: 'Alles wat om hem heen gebeurt, gaat te snel'

Mario Been is kritisch op . Het openingsdoelpunt van PSV tegen Feyenoord is de middenvelder deels aan te rekenen, vindt de analist van ESPN. Zerrouki gaf veel ruimte aan Ivan Perisic, die Noa Lang kon bedienen voor de 1-0.

“Zerrouki is zijn man compleet kwijt”, merkt Been in de pauze op bij ESPN. “Perisic geeft de bal op het juiste moment mee. Dan denk je: Nieuwkoop, je moet weten waar Lang is! Die kan maar aan één kant komen en dat is de binnenkant. Hancko was ook volledig uit positie.”

Artikel gaat verder onder video

Been moet erkennen dat heel Feyenoord een onvoldoende toekwam in de eerste helft. “Het was los zand bij Feyenoord. Lang kon in de eerste 20 à 25 minuten doen wat hij wilde.”

LEES OOK: Sterkhouder van Feyenoord is geschorst in eerste topper van 2025

Toch richt hij specifiek zijn pijlen op Zerrouki, die na zijn transfer van FC Twente naar Feyenoord in te weinig wedstrijden het gewenste niveau heeft gehaald. “Zerrouki kan mij opnieuw niet bekoren. Het duurt allemaal veel te lang. Alles wat om hem heen gebeurt, gaat te snel. Het gemis van Hwang is wel erg groot.”

Volg de topper tussen PSV en Feyenoord in ons liveverslag!

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Noa Lang schiet PSV op voorsprong en het net kapot: 1️⃣-0️⃣!#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Forse kritiek op Justin Bijlow tijdens wedstrijd tussen PSV en Feyenoord

Justin Bijlow ontving de nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord.