Sterkhouder van Feyenoord is geschorst in eerste topper van 2025

is geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht. De aanvoerder stond op scherp tijdens het duel met PSV en pakte een gele kaart voor een overtreding op Olivier Boscagli.

Timber was in de dertiende minuut te laat om Boscagli af te stoppen en haalde hem neer. Hoewel hij meteen toenadering zocht tot Serdar Gözübüyük, kende de scheidsrechter geen genade. Timber kreeg geel en dat was al de tweede kaart voor de Rotterdammers, want in de openingsfase was ook Bart Nieuwkoop op de bon gegaan.

Voor Timber was het zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor een automatische schorsing in werking treedt. Daardoor staat hij aan de kant in de eerste wedstrijd van 2025. Timber zal daar zeker van balen, temeer omdat het een belangrijke wedstrijd betreft tegen zijn oude club FC Utrecht, die bovenin meedoet.

