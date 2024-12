Forse kritiek op Justin Bijlow tijdens wedstrijd tussen PSV en Feyenoord

ontvangt de nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. De doelman wist niet te voorkomen dat Luuk de Jong de 2-0 binnenkopte, ondanks dat de inzet houdbaar leek.

In de 27ste minuut belandde een voorzet van Ivan Perisic bij De Jong, die van dichtbij kopte. De spits gaf zijn kopbal niet veel richting mee en dus kon Bijlow een hand tegen de bal krijgen, maar dat was niet voldoende. Veel socialmediagebruikers, onder wie fans van Feyenoord, stellen dat de inzet houdbaar was. Ook zijn sommige fans kritisch op de balbehandeling van Bijlow. "Hij is een bron van onrust", klinkt het bijvoorbeeld.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow begon het seizoen als reservekeeper, maar keerde begin november tegen AZ (3-2 winst) terug onder de lat. De rentree bleek van korte duur, want door een nieuwe spierblessure keerde Concurrent Timon Wellenreuther de week daarop alweer terug in het elftal. Dinsdag kreeg Bijlow weer een kans in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2) en tegen PSV mag hij het weer eens laten zien in de Eredivisie.

LEES OOK: Sterkhouder van Feyenoord is geschorst in eerste topper van 2025

Voorafgaand aan de topper tegen PSV kreeg trainer Brian Priske de vraag of Bijlow nu zijn vaste eerste keus is. “Dat is een heel goede vraag, die ik absoluut niet ga beantwoorden”, zei de oefenmeester. “We hebben straks een pauze en komen pas op 12 januari weer in actie. We hebben dit seizoen al iets te veel wisselingen gedaan. Dat is helaas de realiteit. Voor deze wedstrijd is Justin degene in de beste vorm en daarom staat hij in het doel.”

Volg de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in ons liveverslag!

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang schiet het net kapot tijdens PSV - Feyenoord

Noa Lang opende op opvallende wijze de score in de topper tussen PSV en Feyenoord..