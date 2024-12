Brian Priske: 'Je stelt een heel goede vraag, die ik absoluut niet ga beantwoorden'

Brian Priske wil nog niet zeggen dat de nieuwe eerste doelman van Feyenoord is. Zondagmiddag heeft Bijlow een basisplek tegen PSV, waardoor Timon Wellenreuther voor het eerst 2 november op de bank zit tijdens een Eredivisie-wedstrijd.

Voorafgaand aan de topper tegen PSV krijgt Priske de vraag of Bijlow nu zijn vaste eerste keus is. “Dat is een heel goede vraag, die ik absoluut niet ga beantwoorden”, antwoordt de oefenmeester. “We hebben straks een pauze en komen pas op 12 januari weer in actie. We hebben dit seizoen al iets te veel wisselingen gedaan. Dat is helaas de realiteit. Voor deze wedstrijd is Justin degene in de beste vorm en daarom staat hij in het doel.”

Daarna vraagt Vincent Schildkamp van ESPN of Priske zijn beslissingen wél uitlegt aan de spelers, daar hij richting de media terughoudend is. “Natuurlijk praat ik voortdurend met de spelers. Je wilt het liefst een beslissing voor de lange termijn nemen. Dat hebben we geprobeerd aan het begin van het seizoen, maar door uiteenlopende redenen hebben we daarna wijzigingen doorgevoerd.”

Wellenreuther werd afgelopen zomer door Priske uitgeroepen tot eerste doelman van Feyenoord, wat voor achtvoudig Oranje-international Bijlow een bittere pil was. De Duitser had Bijlow de afgelopen twee seizoenen bij blessures weliswaar meermaals langere periodes naar volle tevredenheid vervangen, maar de pikorde bleef altijd ongewijzigd: mits fit, dan speelde Bijlow. Wellenreuther liet in zijn eerste periode als nummer één echter meerdere steken vallen, waarna Priske begin november switchte en Bijlow tegen AZ (3-2 winst) terugkeerde onder de lat. De rentree bleek van korte duur, want door een nieuwe spierblessure keerde Wellenreuther de week daarop alweer terug in het elftal. Dinsdag kreeg Bijlow weer een kans in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2).

